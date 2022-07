Cụ thể, tính đến 18h ngày 3/7, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu đang có gần 28.000 liều văcxin Moderna có hạn đến ngày 30 và 31/5, hơn 30.000 liều văcxin Pfizer có hạn sử dụng đến ngày 25/6.

Bà Rịa - Vũng Tàu còn hơn 58.600 liều văcxin phòng COVID-19 hết hạn sử dụng. Ảnh minh họa

Theo Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu, nguyên nhân văcxin hết hạn là do được cấp nhiều hơn so với nhu cầu của tỉnh đề xuất. Ngoài ra, văcxin được cấp cận hạn, số lượng lớn được rã đông trước nhiều so với nhu cầu tiêm thực tế của tỉnh. Đối tượng tiêm ít do có nhiều người nhiễm COVID-19 và chưa đủ điều kiện thời gian để tiêm theo hướng dẫn. Cùng với đó, nhiều người không đồng ý tiêm mặc dù đã được gửi thư mời. Nhiều phụ huynh cũng không đồng ý cho trẻ tiêm...

Hiện nay, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang chờ văn bản của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế hướng dẫn chung cho toàn quốc về việc xử lý những văcxin hết hạn sử dụng. Những văcxin hết hạn đang được lưu giữ biệt lập, có dán nhãn cảnh báo để tránh cấp phát và tiêm nhầm.

