8 dấu hiệu sớm cho thấy thận của bạn không hoạt động bình thường

Hôm nay, bằng cách đọc tin tức này, bạn sẽ biết về các triệu chứng ban đầu của bệnh thận và những việc cần làm.

Nếu chức năng thận suy giảm, tuổi thọ sẽ bị rút ngắn

Khi có tuổi, bạn cần chăm sóc thận của mình. Vì nếu chức năng thận suy giảm, tuổi thọ sẽ bị rút ngắn. Thận có liên quan trực tiếp đến độ bền và sức khỏe của xương. Quá trình suy thoái của thận phụ thuộc vào sự mất axit và kiềm. Vì vậy, ngoài việc đảm bảo cân bằng độ pH, cần ngăn chặn các chất độc hại gây hại cho xương và cung cấp cho chúng các vitamin và khoáng chất khác. Bạn có bất kỳ triệu chứng nào sau đây không?

1. Sưng bàn chân, mắt cá chân, mặt hoặc các cơ quan khác

Giữ nước có nghĩa là cơ thể bạn không thể bài tiết chất lỏng. Thận duy trì sự cân bằng của vitamin và nước trong cơ thể. Tuy nhiên, khi chức năng này bị suy giảm sẽ xảy ra hiện tượng tích nước, gây phù ở mắt cá chân, bàn chân, mặt và tay.

2. Thay đổi nước tiểu

Bạn có thể biết thận có vấn đề hay không qua màu sắc và kích thước của nước tiểu. Nước tiểu là một trong những thứ chính mà thận xử lý và khi thận không thể thực hiện chức năng này, các triệu chứng sau sẽ xuất hiện.

- Khó tiểu - Nước tiểu có máu - Ngừng đi tiểu thường xuyên, đi tiểu có màu lạnh. - Mặt khác, tần suất đi tiểu sẽ tăng lên và có màu vàng. Trong tình trạng này, hãy uống nhiều nước. - Nước tiểu sẽ sủi bọt - Thức dậy vào giữa đêm với cảm giác muốn đi tiểu đột ngột

3. Buồn nôn và chóng mặt

Nếu bạn cảm thấy buồn nôn, đó là dấu hiệu cho thấy thận của bạn đang gặp khó khăn trong việc loại bỏ chất lỏng dư thừa ra khỏi cơ thể. Nó sẽ khiến bạn có cảm giác như bị đầu độc và muốn nôn. Trong một số trường hợp, nôn mửa có thể xảy ra.

4. Mệt mỏi hoặc thiếu năng lượng suốt cả ngày

Mệt mỏi vào ban ngày có liên quan đến việc thiếu ngủ, chế độ ăn uống kém và các yếu tố khác. Nhưng đôi khi mệt mỏi là do thiếu hormone erythropoietin. Nói cách khác, hormone này được gọi là EPO. EPO di chuyển đến các tế bào hồng cầu, nơi các tế bào hồng cầu phân phối oxy đi khắp cơ thể. Nhưng quả thận bị bệnh không thể bài tiết EPO. Kết quả là mệt mỏi cả ngày.

5. Đau chân

Nếu bạn bị suy thận, bạn sẽ thường xuyên bị đau ở mặt sau của chân. Thấp hơn thắt lưng, cơ chân săn chắc. Nhưng khi bạn bị sỏi mật, bạn có thể cảm thấy đau nhói ở lưng. Ngoài ra, do bệnh lý ở thận gây ra hiện tượng mật đôi. Ngoài ra, không thể loại trừ u nang do bệnh thận.

6. Hôi miệng

Nếu thận của bạn không thể loại bỏ chất độc ra khỏi cơ thể, nước tiểu sẽ tích tụ trong cơ thể bạn. Kết quả là miệng có mùi mô kim loại và có thể gây khó chịu cho người khác khi hít thở. Ngoài ra, cảm giác về hương vị của thức ăn và thịt giảm. Sự thèm ăn giảm có tác động tiêu cực đến việc giảm cân.

7. Nổi mẩn ngứa

Kết quả là, phát ban xuất hiện trên da do không có khả năng xử lý axit uric. Phát ban có thể xảy ra vì nhiều lý do, nhưng phát ban do chức năng thận suy giảm là một vấn đề nghiêm trọng. Đôi khi có thể xuất hiện phát ban với đầu nhỏ màu đỏ.

8. Thiếu máu

Như đã đề cập ở trên, thận sản xuất các tế bào hồng cầu được gọi là EPO. Nhưng nếu nó không thể sản xuất đủ máu, tình trạng thiếu máu sẽ xảy ra. Các triệu chứng bao gồm khó thở, sốt và chóng mặt.

Nguyên nhân gây ra bệnh thận?

Suy thận và bệnh tật có liên quan đến thực phẩm có tính axit. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng thực phẩm có tính axit có thể gây ra bệnh thận.

1500 người bị các vấn đề về thận trong 14 năm đã được đưa vào nghiên cứu. Những người ăn thực phẩm giàu axit phát triển bệnh thận nhanh hơn, trong khi những người ăn trái cây và rau quả có thận bình thường. Kết quả cho thấy ăn thực phẩm có tính axit hơn 3 lần một ngày có thể gây ra bệnh thận.

Tiến sĩ Tanushriy Banejee, người đứng đầu cuộc nghiên cứu cho biết: “Nếu muốn tránh mắc bệnh thận, bạn nên ngừng ăn những thực phẩm chứa nhiều axit. Nhưng nên sử dụng nhiều trái cây và rau quả trong chế độ ăn uống của bạn.

Làm thế nào để ngăn ngừa bệnh thận?

Nếu bạn có bất kỳ triệu chứng nào ở trên, bạn nên tham khảo ý kiến chuyên gia để kiểm tra thận. Bạn cũng nên thực hiện các biện pháp để làm sạch thận. Ngay cả khi không có các triệu chứng trên, làm sạch thận là cơ sở để không mắc bệnh. Làm sạch thận giúp bình thường hóa độ kiềm, cải thiện sức mạnh của xương và loại bỏ bệnh loãng xương khỏi cơ thể. Nếu bạn nhận thấy các triệu chứng trên trước khi mắc bệnh thận, hãy hành động ngay lập tức để ngăn ngừa suy thận.