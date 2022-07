5 câu hỏi về bệnh viêm não virus nguy hiểm ai cũng thắc mắc

1. Viêm não virus là gì?



Viêm não hiểu theo nghĩa đen thì đó là “tình trạng viêm của não”, có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm nhiễm virus, viêm tự miễn, nhiễm vi khuẩn, côn trùng cắn và những nguyên nhân khác. Tình trạng viêm có thể làm tổn thương não, dẫn đến hôn mê hoặc tử vong.

2. Nguyên nhân gây bệnh viêm não virus?

Nguyên nhân của bệnh viêm não thường gặp nhất là nhiễm virus. Một số ví dụ điển hình là do herpes virus; arbovirus lây truyền do muỗi hoặc các côn trùng khác; bệnh dại gây nên do vết cắn của một số động vật nhiễm bệnh như chó, mèo.

Ảnh minh họa: Shutterstock.com.

Theo MayoClinic, có hai loại viêm não chính:

Viêm não nguyên phát: Tình trạng này xảy ra khi virus hoặc tác nhân khác lây nhiễm trực tiếp lên não. Nhiễm trùng có thể tập trung ở một khu vực hoặc lan rộng. Nhiễm trùng nguyên phát có thể là sự tái hoạt của một loại virus đã không hoạt động sau một lần bị bệnh trước đó.

Viêm não thứ phát: Tình trạng này là do phản ứng của hệ thống miễn dịch bị lỗi với nhiễm trùng ở những nơi khác trong cơ thể. Thay vì chỉ tấn công các tế bào gây nhiễm trùng, hệ thống miễn dịch tấn công nhầm các tế bào khỏe mạnh trong não. Còn được gọi là viêm não sau nhiễm trùng, viêm não thứ phát thường xuất hiện từ 2 đến 3 tuần sau lần nhiễm trùng đầu tiên.

3. Triệu chứng bệnh viêm não virus?

Hầu hết những người bị viêm não virus có các triệu chứng giống cúm, chẳng hạn như đau đầu, cứng cổ, sốt, đau cơ hoặc khớp, mệt mỏi hoặc suy nhược.

Đôi khi, các dấu hiệu và triệu chứng nghiêm trọng hơn, như lú lẫn, kích động hoặc ảo giác; co giật; mất cảm giác hoặc không thể cử động ở một số vùng nhất định trên khuôn mặt hoặc cơ thể; yếu cơ; vấn đề về giọng nói hoặc thính giác; mất ý thức (bao gồm hôn mê).

Ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, các dấu hiệu và triệu chứng có thể bao gồm: Phần thóp phồng; buồn nôn, nôn mửa; cứng cơ thể; bú kém hoặc không thức giấc để bú; cáu gắt.

4. Ai dễ mắc bệnh?

Bất cứ ai cũng có thể mắc bệnh viêm não. Các yếu tố có thể làm tăng rủi ro bao gồm:

Tuổi tác: Một số loại viêm não phổ biến hơn hoặc nặng hơn ở một số nhóm tuổi nhất định. Nói chung, trẻ nhỏ và người lớn tuổi có nguy cơ cao hơn mắc hầu hết các loại viêm não do virus.

Hệ thống miễn dịch suy yếu: Những người bị HIV/AIDS, dùng thuốc ức chế miễn dịch hoặc mắc các bệnh lý khác gây suy giảm hệ thống miễn dịch có nguy cơ bị viêm não cao hơn.

Các vùng địa lý: Các loại virus do muỗi hoặc bọ truyền gây ra thường phổ biến ở các vùng địa lý cụ thể.

5. Điều trị viêm não thế nào? Điều trị viêm não cần được thực hiện tại bệnh viện có đủ phương tiện theo dõi cũng như can thiệp kịp thời. Điều trị bệnh này gồm theo dõi và kiểm soát huyết áp, tần số tim, hô hấp, rối loạn nước-điện giải và nhất là chống phù não,...

Cách phòng ngừa bệnh viêm não virus

Cách tốt nhất để tránh mắc bệnh viêm não do virus là thực hiện các biện pháp phòng ngừa, tránh tiếp xúc với virus có thể gây bệnh.

- Vệ sinh sạch sẽ: Rửa tay kỹ và thường xuyên bằng xà phòng và nước, đặc biệt là sau khi đi vệ sinh, trước và sau bữa ăn.

- Không dùng chung bộ đồ ăn, uống

- Hướng dẫn các em nhỏ vệ sinh sạch sẽ, tránh dùng chung đồ dùng ở nhà và trường học

- Tiêm phòng

- Tránh để bị muỗi, bọ ve đốt