Nhờ một khác biệt, chiếc smartphone 5 triệu này lột xác đẹp long lanh

Meizu Lucky 08, một cái tên nghe có vẻ khá độc lạ, thực chất được Meizu lấy cảm hứng từ tên gọi của chiếc Lynk & Co 08, một mẫu xe SUV hybrid sở hữu bởi Geely, cũng là thương hiệu mẹ của Meizu. Đây là một chiếc điện thoại thuộc phân khúc tầm trung, đánh mạnh vào các tính năng AI do chính hãng nghiên cứu và phát triển và cấu hình đủ đáp ứng tốt các nhu cầu hàng ngày. Chúng ta sẽ có một mặt lưng được làm nhám, khi sờ vào rất sướng tay và đồng thời không để lại mồ hôi tay khi sử dụng. Với phiên bản màu trắng được trên tay hôm nay sẽ có các họa tiết vân đá trông khá đẹp mắt, làm tăng thêm sự thẩm mỹ khi cầm trên tay. Cụm camera tròn nổi khối được Meizu gọi là Star Track với 2 ống kính được thiết kế khá độc đáo và đẹp mắt. Điểm nhấn ấn tượng nhất ở phần ngoại hình của Lucky 08 chắc chắn phải kể tới cụm camera chính. Cụm camera này có thiết kế được Meizu gọi là "Gravitational Star Ring", nhìn xa giống như một hệ vì sao khép kín vậy, hoặc cũng có nhiều người cho rằng kiểu thiết kế này giống với các mẫu đồng hồ cơ với các động cơ bánh răng xoay liên tục. Đây là cụm camera chính của máy, được tạo thành từ những vòng tròn khá lạ lẫm. Đây là một kiểu thiết kế mang tính phá cách và hiếm thấy trên thị trường. Tất nhiên cũng có người khen đẹp, có người chê xấu, nhưng nhìn chung không thể phủ nhận đây là một kiểu thiết kế độc đáo. Phần khung viền của chiếc máy này được vát phẳng cạnh và làm nhám, đây là một điểm cộng khá lớn vì phần khung viền nhám này sẽ không để lại quá nhiều dấu vết mồ hôi hay dấu vân tay khi dùng trần. Các phím nguồn, tăng giảm âm lượng hay các lỗ loa, cổng sạc Type-C đều được hoàn thiện khá tốt. Meizu Lucky 08 có kích thước cụ thể 163 x 77.5 x 8.6mm và có trọng lượng 202g mang đến cảm giác cầm nắm đầm chắc trong lòng bàn tay. Chúng ta sẽ không thể đòi hỏi được chiếc máy này có thể mỏng và nhẹ hơn một chút được vì bên trong thân hình này là một viên pin có dung lượng lên đến 6000mAh, thỏa sức cho bạn sử dụng suốt cả ngày dài mà không phải lo đến việc hết pin. Meizu Lucky 08 sẽ có một màn hình lớn dạng phẳng với kích thước 6.78", độ phân giải 1264 x 2780 pixel với tấm nền LTPO AMOLED vô cùng xịn xò, có thể tự động điều chỉnh tần số quét khi không chạm vào màn hình giúp tiết kiệm năng lượng hơn. Tần số quét của chiếc máy này lên đến 144Hz, có thể nói là "bá đạo" nhất phân khúc nên mọi thao tác vuốt chạm có thể nói là vô cùng mượt mà. Phần viền màn hình của Meizu Lucky 08 thực sự khá ấn tượng với độ mỏng các viền khá đồng đều, tạo hiệu ứng thị giác tốt. Đặc biệt, những chiếc máy có phiên bản màu trắng giống trên tay đây sẽ có phần viền màn hình được làm giống màu máy trông khá lạ mắt. Màn hình này chiếm tỉ lệ lên đến 88.5% tổng thể mặt trước cùng mật độ điểm ảnh 450ppi. Cảm biến vân tay cũng được tích hợp ngay bên dưới màn hình cho phép bạn mở khóa thiết bị nhanh chóng và tiện lợi hơn.



Nhờ vào tấm nền LTPO AMOLED, Meizu Lucky 08 sẽ có độ sáng màn hình lên đến 5000nits, một con số cực kì ấn tượng trong phân khúc này giúp bạn có thể nhìn rõ những nội dung hiển thị bên ngoài trời nắng gắt. Chất lượng hiển thị của màn hình này cũng thực sự rất ấn tượng khi cho độ sắc nét cao, màu sắc rực rỡ với 1 tỷ màu và công nghệ HDR. Nhìn chung, đây là một màn hình có thông số và chất lượng thực sự ấn tượng trong phân khúc này Bên trong chiếc "AI Phone" này của Meizu sẽ là một con chip Rồng tầm trung Snapdragon 7s Gen 2 đến từ nhà Qualcomm. Đây là một con chip được sản xuất trên tiến trình 4nm do TSMC gia công được ra mắt vào cuối năm ngoái với 4 lõi xung nhịp 2.40GHz Cortex-A78 và 4 lõi xung nhịp 1.95GHz Cortex-A55, kết hợp với con chip này sẽ là GPU Adreno 710. Máy sẽ có 2 tùy chọn RAM 8GB/12GB cùng bộ nhớ trong 256GB/512GB. Máy sẽ chạy sẵn Android 14 với giao diện tùy biến Flyme AIOS khi mở bán. Và như mình đã nói ở trên, Meiu muốn đánh mạnh các tính năng AI tạo sinh do chính hãng phát triển trên chiếc máy này. Những tính năng AI có thể kể đến như trả lời cuộc gọi tự động và tóm tắt cuộc gọi, trợ lý AI có thể có thể truy vấn các tìm kiếm mà người dùng yên cầu, phân tích tài liệu AI,... Meizu Lucky 08 được trang bị cụm camera kép phía sau. Camera chính dùng cảm biến Samsung ISOCELL HM6 với độ phân giải 108MP, khẩu độ f/1.7, hỗ trợ lấy nét theo pha PDAF. Ống kính phụ chỉ là cảm biến macro 2MP f/2.4, chủ yếu mang tính bổ trợ và không có tác dụng chụp ảnh cho lắm. Meizu Lucky 08 có giá bán niêm yết khởi điểm từ 1.599 tệ, tương đương khoảng 5,6 triệu đồng. Đây là một mức giá khá cạnh tranh bởi trong phân khúc này khá ít thiết bị có nhiều ưu điểm như Lucky 08, có thể kể tới như thiết kế độc lạ, màn hình siêu đẹp với viền cực kỳ mỏng, phần mềm dùng mượt mà pin cũng ấn tượng. Mời độc giả xem thêm video Chiêm ngưỡng siêu phẩm gập 3 Huawei Mate XT Ultimate Edition.

