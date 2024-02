1 ngày tiếp nhận 15 trường hợp bị chấn thương do pháo nổ

Ngày 16/2, TS.BS Nguyễn Việt Nam, Chủ nhiệm Khoa Chấn thương chi trên và vi phẫu thuật, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết: Thời điểm này Bệnh viện tiếp nhận nhiều ca tai nạn do pháo nổ. Đặc biệt, riêng ngày mùng 01 Tết, Bệnh viện tiếp nhận 15 ca khám cấp cứu, vào viện phẫu thuật 08 ca.

Bệnh nhân chủ yếu ở độ tuổi từ 18 đến 50. Các trường hợp tai nạn trên đều bị tổn thương ở tay, chân, mắt,… nhưng chủ yếu là dập nát ở bàn tay, nguy cơ phải cắt cụt do hoại tử thứ phát. Trường hợp nam 18 tuổi là bệnh nhân có tổn thương nặng nhất, bị cụt nửa ngoài bàn tay trái, rách giác mạc mắt trái. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật, xử trí tổn thương cho các trường hợp trên.

Tổn thương bàn tay của bệnh nhân.

Theo TS.BS Nam, các trường hợp trên bị tai nạn chủ yếu do pháo nổ tự chế. Tổn thương do pháo nổ để lại di chứng nặng nề, điều trị tốn kém. Người dân không nên sử dụng pháo tự chế hoặc tự chế pháo theo hướng dẫn trên mạng, tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc do pháo nổ, để Tết Nguyên đán 2024 là dịp để mọi người vui vẻ, hạnh phúc và bình an.

TS.BS Nguyễn Viết Ngọc, Khoa Chấn thương Chi trên và Vi phẫu thuật khuyến cáo, tổn thương do pháo nổ thường là phức tạp, nhiều trường hợp tổn thương nhiều vị trí như bàn tay, mặt, thân người…nên điều trị khó khăn, tốn nhiều thời gian và thường để lại di chứng nặng nề, thậm chí mất chức năng vĩnh viễn.

Vì vậy, trước sự nguy hiểm của pháo tự chế, mỗi gia đình cần nâng cao cảnh giác, tuyên truyền, vận động người thân, con em chấp hành nghiêm các quy định về quản lý pháo, không tự ý chế tạo, sử dụng pháo nổ (thuốc pháo) để ngăn chặn nguy cơ, hậu quả đáng tiếc xảy ra từ pháo nổ.

ThS. Nguyễn Bá Minh (Khoa Chấn thương Chi trên và Vi phẫu thuật, Bệnh viện Trung ương)