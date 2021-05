Tài sắc vị hôn thê kém 23 tuổi của Thủ tướng Anh Boris Johnson

Thủ tướng Anh Boris Johnson dự định sẽ tổ chức hôn lễ với bà Carrie Symonds vào tháng 7/2022. Thông tin chi tiết về địa điểm tổ chức đám cưới của họ vẫn chưa được công bố. Ảnh: Getty. Thủ tướng Boris cùng vị hôn thê kém 23 tuổi đã gửi thiệp mời dự đám cưới tới gia đình và bạn bè của họ. Được biết, cặp đôi đính hôn từ cuối năm 2019 nhưng kế hoạch đám cưới đã phải tạm hoãn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Reuters. Carrie Symonds sinh ngày 17/3/1988, là con gái của ông Matthew Symonds, người đồng sáng lập tờ báo The Independent, và bà Josephine McAffee - một luật sư của tờ báo này. Bà Carrie Symonds được mô tả là người phụ nữ tài giỏi, xinh đẹp và quyến rũ. Ảnh: Reuters. Carrie Symonds lớn lên ở Tây Nam London. Trong khoảng thời gian từ 1999 đến 2006, bà theo học tại trường Godolphin & Latymer. Ảnh: BBC. Tiếp đến, Carrie Symonds học chuyên ngành Lịch sử nghệ thuật tại Đại học Warwick và tốt nghiệp vào năm 2009. Ảnh: IT. Sau khi trải qua nhiều công việc trong lĩnh vực quan hệ công chúng, vào tháng 12/2011, bà Carrie được nhận vào làm việc cho chiến dịch tái tranh cử chức Thị trưởng London của ông Boris Johnson năm 2012. Ảnh: Getty. Sau đó, bà làm việc trong lĩnh vực truyền thông cho Đảng Bảo thủ Anh. Tháng 6/2017, ở tuổi 29, Carrie trở thành Giám đốc truyền thông của Đảng Bảo thủ Anh. Ảnh: Reuters. Tuy nhiên, bà rời khỏi Đảng Bảo thủ vào năm 2018 để làm việc cho dự án Vibrant Oceans của Bloomberg. Ảnh: ST. Được biết, bà là cố vấn cấp cao của tổ chức từ thiện bảo tồn đại dương Oceana. Ảnh: The Guardian. Hiện tại, Thủ tướng Johnson đang sống cùng bà Symonds. Họ chuyển tới số 10 Phố Downing sau lễ đính hôn hồi năm 2019, và là cặp vợ chồng chưa kết hôn đầu tiên sống ở đây. Ảnh: BBC. Hồi tháng 4/2020, Thủ tướng Anh Boris Johnson cùng hôn thê Carrie Symonds đã đón cậu con trai đầu lòng của cặp đôi chào đời tại một bệnh viện ở London. Mời độc giả xem thêm video: Ông Boris Johnson là Thủ tướng mới của nước Anh (Nguồn video: VTV)

