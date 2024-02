Tóm gọn ổ nhóm chuyên dùng hung khí đi cướp tài sản

Theo thông tin ban đầu, ngày 27/01, Công an huyện Hưng Nguyên nhận được tin báo của một người phụ nữ về việc rạng sáng 24/01, trong quá trình điều khiển xe mô tô đi trên đường Quốc lộ 46A thuộc địa phận xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, bị một nhóm thanh niên lạ mặt điều khiển xe mô tô áp sát, khống chế, chiếm đoạt số tiền 250.000 đồng.

Các đối tượng tại Cơ quan CSĐT.

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT xác định vụ án có tính chất rất nghiêm trọng, phức tạp, các đối tượng hoạt động phạm tội có tổ chức, sử dụng hung khí, manh động, nguy hiểm… nên Công an huyện Hưng Nguyên đã báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An xác lập chuyên án đấu tranh.

Đến ngày 29/01, Công an huyện Hưng Nguyên đã phá thành công chuyên án, bắt 08 đối tượng, gồm: N.T.T.T (SN: 2009); Lê Viết Bảo (SN: 2008); Nguyễn Bảo Nam (SN: 2008); Đặng Duy Mạnh (SN: 2007); Nguyễn Bảo Long (SN: 2007, cùng trú tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh); Lê Quang Quyền Linh (SN: 2005, trú tại phường Đội Cung, thành phố Vinh); Phan Lê Hoàng Phi (SN: 2007, trú tại xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên) và Đặng Thái Tú (SN 2007, trú tại xã Nam Kim, huyện Nam Đàn) về các hành vi cướp tài sản, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản.

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ được.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng đã thu nhiều vật chứng liên quan đến hàng vi phạm tội, gồm: 03 điện thoại di động; 07 kiếm, dao tự chế; 03 xe mô tô.

Tại Cơ quan CSĐT, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 09 vụ cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản tại các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghi Lộc và thành phố Vinh với tổng trị giá tài sản khoảng 70 triệu đồng. Ổ nhóm cướp giật này do Lê Quang Quyền Linh và Đặng Duy Mạnh cầm đầu.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Nguyên tiếp điều tra, làm rõ.

