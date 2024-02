Mitsubishi Pajero thế hệ mới có thể trở thành xe SUV hạng sang?

Ra mắt lần đầu vào năm 1981, Pajero là một trong những dòng xe mang tính biểu tượng của thương hiệu Mitsubishi. Tuy nhiên, khó khăn tài chính của công ty và doanh số không đạt kỳ vọng đã khiến dòng tên này bị khai tử vào năm 2021. Hiện đội hình Pajero chỉ còn “đàn em” cỡ nhỏ hơn là mẫu xe SUV Mitsubishi Pajero Sport. Đầu năm 2023, lãnh đạo của Mitsubishi đã hé lộ về việc Pajero sẽ quay trở lại thị trường trong giai đoạn 2025 -2027. Mẫu SUV Mitsubishi Pajero hoàn toàn mới nhiều khả năng sẽ có hệ thống khung gầm mới do hãng tự phát triển, qua đó giảm bớt sự phụ thuộc vào liên minh Nissan - Renault – Mitsubishi. Không chỉ vậy, theo Best Car - Tạp chí về ôtô hàng đầu tại Nhật, thế hệ mới của mẫu xe này nhiều khả năng sẽ được nâng cấp lên hạng sang, nằm cùng phân khúc với Range Rover hay Lexus GX. Thông tin này cũng có nhiều điểm đồng nhất với tuyên bố trước đó của Giám đốc điều hành Mitsubishi Motors – ông Takao Kato. Vị này cho biết Pajero đóng một vai trò đặc biệt đối với thương hiệu và sự trở lại của mẫu SUV giống như một “giấc mơ tuyệt với”. Khung gầm trang bị trên Mitsubishi Pajero 2025 đời mới có thể là loại nâng cấp từ Outlander. Hệ thống này phù hợp với cả động cơ hybrid sạc điện. Do đó, khách hàng có thể kỳ vọng về một phiên bản Pajero PHEV. Ban đầu, hãng dự định dùng khung gầm Triton mới. Nhưng nền tảng này bị đánh giá là không thể mang lại trải nghiệm tiện nghi như của Outlander. Bởi vậy, đây không phải là lựa chọn phù hợp cho "Range Rover Nhật Bản" theo như kỳ vọng của hãng. Ngoài ra còn có một một khả năng, dù rất nhỏ, là Mitsubishi Pajero Sport 2025 mới sẽ thế chân Pajero ở lần trở lại này. Thông tin này tới từ CEO Mitsubishi Takao Kato khi ông từng chia sẻ với tờ Drive rằng việc giới thiệu Pajero trở lại là một giấc mơ tuyệt vời với thương hiệu này. Giải thích kỹ hơn, vị lãnh đạo này khẳng định tùy thuộc vào ý tưởng mà hãng nhắm tới mà Pajero Sport mới có thể chính là Pajero. Để thay đổi này có thể xảy ra, Pajero Sport phải có khả năng vận hành tốt để đạt yêu cầu sử dụng dòng tên danh giá trên. Quyết định cuối cùng vẫn chưa được hãng đưa ra. Video: Hé lộ mẫu xe SUV Mitsubishi Pajero thế hệ mới.

