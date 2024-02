Mitsubishi Xpander HEV "uống" chỉ 5,2 lít xăng/100 km từ 641 triệu đồng

Hôm nay, ngày 1/2/2024, Mitsubishi đã chính thức ra mắt phiên bản hybrid (HEV) của dòng xe Xpander và Xpander Cross ở thị trường Thái Lan. Sở dĩ sự kiện này được tổ chức ở Thái Lan vì đây là địa điểm sản xuất của Mitsubishi Xpander HEV và Cross HEV mới. Mẫu MPV này được lắp ráp tại Thái Lan thay vì Indonesia là do ưu đãi dành cho xe hybrid. "Ưu đãi tại Thái Lan dành cho xe hybrid lớn hơn nhiều so với ở Indonesia. Do đó, giá bán của xe hybrid tại Thái Lan có thể ngang bằng với xe dùng động cơ đốt trong", ông Katsuo Nakamura, Phó chủ tịch của Mitsubishi, từng giải thích. Đúng như dự đoán từ trước đó, Mitsubishi Xpander HEV 2024 mới và Xpander Cross HEV 2024 sở hữu thiết kế tổng thể không khác gì phiên bản máy xăng thông thường. Điểm nhấn của xe nằm ở hệ truyền động hybrid mới, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.6L, sản sinh công suất tối đa 95 mã lực và mô-men xoắn cực đại 134 Nm, kết hợp cùng 1 mô-tơ điện. Nhờ đó, Mitsubishi Xpander HEV và Xpander Cross HEV 2024 có công suất tổng cộng 116 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 255 Nm. So với bản máy xăng, động cơ hybrid này mạnh hơn 11 mã lực và 114 Nm. Tuy nhiên, trọng lượng của xe đã tăng thêm 165 kg. Bù lại, mẫu MPV này có lượng xăng tiêu thụ trung bình chỉ 19,2 km/lít (khoảng 5,2 lít/100 km). Chưa hết, Mitsubishi Xpander HEV và Xpander Cross HEV 2024 còn được trang bị hệ dẫn động cầu trước cũng như hệ thống Active Yaw Control (AYC) giúp kiểm soát lực phanh khi đánh lái gấp hoặc vào cua, tương tự Xforce. Bên cạnh đó là 7 chế độ lái, bao gồm Thông thường (Normal), Đường trơn (Wet), Đường sỏi (Gravel), Đường nhựa (Tarmac), Đường bùn (Mud), EV (chạy 100% bằng điện) và EV Charge (sạc pin). Bên cạnh động cơ hybrid mới, Mitsubishi Xpander HEV và Xpander Cross HEV 2024 tạo sự khác biệt với bản máy xăng bằng logo HEV xung quanh xe. Những điểm nhấn màu xanh dương xuất hiện trên cản trước, vành la-zăng, bệ cửa và cản sau cũng là đặc điểm nhận dạng của phiên bản hybrid. Trong khi đó, hệ thống treo mới khiến khoảng sáng gầm giảm 10 mm. Xe cũng có thêm hệ thống trợ lực lái điện mới và nhiều vật liệu cách âm hơn. Tại thị trường Thái Lan, Mitsubishi Xpander HEV và Xpander Cross HEV 2024 có những trang bị ngoại thất đáng chú ý như đèn pha LED tự động bật/tắt, đèn LED định vị ban ngày, đèn sương mù trước, đèn hậu LED, kính lái cách âm, gương chiếu hậu gập điện/chỉnh điện/tích hợp đèn báo rẽ, ăng ten vây cá mập... ... vành hợp kim 17 inch phay xước 2 màu, lốp 205/55 R17. Bên trong xe là không gian nội thất 7 chỗ ngồi như phiên bản máy xăng. Nội thất của xe phối 2 tông màu đen - nâu với ghế bọc da chống tích tụ nhiệt, ghế trước chỉnh tay 6 hướng, ghế phụ lái chỉnh tay 4 hướng... Hàng ghế thứ 2 gập 40:20:40, có thể ngả về phía sau hoặc dịch chuyển lên/xuống ... và hàng ghế cuối gập 50:50. Tiếp đến là vô lăng chỉnh 4 hướng, tích hợp một số phím chức năng, vô lăng/cần số bọc da, bảng đồng hồ với màn hình đa thông tin 4,2 inch... Màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, hệ thống âm thanh 6 loa. Cổng USB Type A/Type C, nguồn điện 12V. Điều hòa tự động với màn hình hiển thị kỹ thuật số. Cửa gió dành cho hàng ghế sau. Phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời ... khởi động nút bấm và chìa khóa thông minh. Trong khi đó, trang bị an toàn của xe vẫn rất cơ bản với 2 túi khí trước, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, trợ lực phanh BA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử, camera lùi và hệ thống chống trượt. Tại thị trường Thái Lan, giá xe Mitsubishi Xpander HEV 2024 khởi điểm 912.000 Baht (khoảng 626 triệu đồng). Con số tương ứng của Mitsubishi Xpander Cross HEV 2024 là 946.000 Baht (650 triệu đồng). Đây là giá bán ưu đãi được áp dụng đến hết ngày 7/4/2024. Sau thời điểm đó, giá Xpander HEV tăng lên 933.000 Baht (641 triệu đồng) và 961.000 Baht (660 triệu) với Xpander Cross HEV. Như vậy, nếu bán ở Việt Nam trong tương lai, Mitsubishi Xpander HEV và Xpander Cross HEV 2024 dự kiến sẽ không rẻ. Video: Xem chi tiết Mitsubishi Xpander HEV 2024 mới.

