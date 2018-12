Nhiệt độ âm 0,5 độ C, băng giá phủ kín đỉnh Mẫu Sơn

Theo ghi nhận của chúng tôi, vào sáng nay (31/12) trên đỉnh Mẫu Sơn đã xuất hiện băng giá trên diện rộng.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, đêm 29/12, không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ đạt ngưỡng mạnh nhất, kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao gây mưa trên diện rộng.

Một số địa phương có mưa vừa, tiết trời chuyển rét đậm, rét hại sâu thêm. Đặc biệt, Mẫu Sơn đã xuất hiện băng giá.

Ghi nhận vào lúc 7h ngày 30/12, các trạm khí tượng miền Bắc quan trắc được nhiệt độ thấp nhất đồng loạt giảm sâu so với ngày hôm trước.

Cụ thể, Hà Đông (Hà Nội) xuống mức 8,8 độ C; Láng (Hà Nội) 9 độ C; TP Hải Dương (Hải Dương) 8,3 độ C. TP Nam Định (Nam Định) 8,2 độ C; Lục Ngạn (Bắc Giang) rét hơn 7,6 độ C; Sìn Hồ (Lai Châu) giảm xuống 6,8 độ C.

Băng giá xuất hiện trên đỉnh Mẫu Sơn, cao 1.200m so với mặt nước biển. (Ảnh: Hoàng Lăng Huy).

Mộc Châu (Sơn La) 5,8 độ C; Bắc Hà (Lào Cai) 6,8 độ C; đèo Pha Đin (Sơn La) 5,4 độ C. Ngân Sơn (Bắc Cạn) 5,5 độ C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 3,3 độ C; Sa Pa (Lào Cai) thấp hơn 3 độ C.

Đồng Văn (Hà Giang) 2,1 độ C; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) giảm tới âm 0,5 độ C. Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất ghi nhận được ở các địa phương miền Bắc tính từ đầu mùa đông đến nay.

Hiện không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ có cường độ ổn định. Vùng hội tụ gió trên cao đang suy yếu dần đi, mưa ở các tỉnh, thành giảm cả về lượng và diện. Trong khi đó nhiệt độ ít biến động.

Theo dự báo, vào chiều tối và đêm nay (30/12), các đỉnh núi vùng núi biên giới phía Bắc, nơi có độ cao từ 2300m trở lên, nhiều khả năng xuất hiện mưa tuyết hoặc băng giá.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Sính, chủ một khách sạn ở Mẫu Sơn (Lạng Sơn) cho biết, người dân lên khu vực đỉnh Mẫu Sơn nhiều nên từ ngày 29/12, khu vực này đã hết phòng.

“Sáng nay, trên khu vực đỉnh Mẫu Sơn xuất hiện băng giá, nhiều du khách thích thú đã ra ngoài chụp ảnh cùng băng”, ông Sính nói.