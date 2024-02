Để lại xe đạp, cụ ông 80 tuổi nhảy sông Nghèn tự tử

Trước đó, vào khoảng 12h30’ ngày 5/2, Công an xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) nhận được tin báo của người dân về việc tại khu vực bara Đò Điểm (giáp ranh giữa xã Thạch Mỹ của huyện Lộc Hà với xã Thạch Sơn của huyện Thạch Hà) có người nhảy cầu tự tử.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Thạch Mỹ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, nắm bắt thông tin, đồng thời báo cáo lãnh đạo Công an huyện Lộc Hà phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) tiến hành tìm kiếm nạn nhân.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm tung tích nạn nhân.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện có 1 chiếc xe đạp màu xanh lá cây, bên trong giỏ xe có một mũ bảo hiểm màu đỏ, gần đó có 1 đôi dép màu đen.

Đến khoảng 13h20’, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của người xấu số và xác định nạn nhân là ông P.H.T. (SN: 1944, thôn Thanh Tân, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà).

Hiện, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

