Con trai đóng đinh vào đầu mẹ để trị... “ma ám”

VietNamNet dẫn nguồn thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Lức (Long An) cho biết, không thể xử lý hình sự đối với vợ chồng Lê Dũng T. (31 tuổi) và Tô Thụy Ngọc H. (40 tuổi, ngụ ấp 3B, xã Phước Lợi) khi có hành vi đóng đinh vào đầu mẹ ruột để trị “ma ám” do nạn nhân không đồng ý đi giám định và yêu cầu không xử lý.



Theo Thanh Niên, trước đó, chiều 2/11, Công an xã Phước Lợi (huyện Bến Lức) kiểm tra hành chính gia đình vợ chồng ông T. có dấu hiệu trị bệnh tại gia theo phương pháp tà đạo.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một phụ nữ bị trói chân, tay, trên đầu trùm kín bằng vải nhiều màu. Ngoài ra, nạn nhân còn bị đóng đinh vào đỉnh đầu.

Công an thu giữ tài liệu liên quan tới tà đạo ở nhà hai vợ chồng dùng đinh đóng vào đầu mẹ để trị "ma ám" - Ảnh: VietNamNet

Nạn nhân là bà Lê Thị Tr. (58 tuổi, ngụ Đồng Nai), mẹ ruột T. Do vết thương quá nặng, nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện đa khoa H.Bến Lức, sau đó đưa lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu.

2 vợ chồng ông T. khai nhận, trong thời gian tập luyện “pháp lý vô vi khoa học huyền bí phật pháp” có rủ mẹ cùng tham gia ngồi thiền, "tập luyện công phu" và... cạo đầu. Ngồi thiền liên tục 3 ngày 3 đêm, không ăn cơm, chỉ uống nước. Sau đó, T. có biểu hiện bất thường, nói năng lung tung, cho rằng mẹ bị... ma nhập. Để giúp mẹ thoát bệnh, ông T. cầm búa đóng đinh vào mẹ mà không cần uống thuốc.

Theo báo Công lý, đến 16h ngày 1/11, nghe chồng nói có nhiều ma trong nhà nên 2 vợ chồng khóa cửa, để lại bà Tr. nằm trong nhà và bỏ về nhà mẹ ruột của H. ở TP.HCM. Qua ngày hôm sau, bà Tr. được người hàng xóm báo lực lượng Công an đến phá cửa đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện.

Trong khi kiểm tra ngôi nhà của T., Công an còn phát hiện một số loại tài liệu có liên quan tà đạo “Pháp lý vô vi khoa học huyền bí phật pháp”.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi trên Công an Nhân dân, người hàng xóm đầu tiên phát hiện bà Tr. bị trói và đóng đinh trong nhà là bà Chung Thị H.

Bà H. cho biết, bà Tr. sống cùng vợ chồng người con trai út (vợ chồng T,, H.). Trước đó 2 ngày, do không thấy người trong nhà và cửa khóa nên bà qua nhà vợ chồng T. hỏi thăm thì nghe tiếng thều thào của bà Tr. ở trong nhà xin nước uống.

“Do cửa rào và cửa nhà khóa chặt, tôi không thể vào được nên báo Công an. Khi anh em Công an đến phá khóa cửa vào được nhà, thì phát hiện bà Tr. nằm dưới nền nhà, người bị quấn chặt bằng tấm vải mùng, trên đầu bị đóng một cây đinh”, bà H. kể.

Trao đổi trên Công an Nhân dân, ông Nguyễn Văn Mưng, Phó trưởng Ban Tôn giáo - Sở nội vụ tỉnh Long An, cho biết, tổ chức “Pháp lý vô vi khoa học huyền bí phật pháp” không được Nhà nước Việt Nam công nhận.

Để hạn chế hậu quả đau lòng từ việc tham gia tà đạo này, các ngành chức năng tăng cường tuyên truyền người dân không tham gia hoạt động tà đạo, đồng thời, phát hiện, nhắc nhở, xử lý, ngăn chặn kịp thời các hoạt động tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia hoạt động tuyên truyền “vô vi”; cam kết không tái phạm, nếu cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.