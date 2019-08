Ông chủ Vietravel Airlines kinh doanh dịch vụ lữ hành dính nhiều “phốt“?

Vietravel Airlines trở thành từ khóa "hót" sau khi Cục Hàng không Việt Nam thông qua đề án thành lập hãng bay mới. Theo tìm hiểu của Kiến Thức , Vietravel Airlines do Công ty CP Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel là chủ sở hữu và theo đó, trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ lữ hàng, công ty vướng không ít lùm xùm về chất lượng dịch vụ với khách hàng.

Vi phạm nghiêm trọng, Vietravel Hà Nội bị loại khỏi danh sách đại diện xin visa Nhật Bản. Ảnh minh họa.

Chi nhánh Hà Nội Công ty Du lịch Vietravel bị Đại sứ quán Nhật Bản hủy bỏ cấp visa đoàn

Ngày 1/7/2019, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã thông báo hủy bỏ 7 công ty du lịch Việt Nam ra khỏi danh sách đại diện xin cấp visa (thị thực) đoàn cho du khách đi tour. Đáng chú ý, chi nhánh Hà Nội của Công ty Du lịch Vietravel cũng bị đình chỉ có thời hạn trong vòng 6 tháng, kể từ ngày 1/7/2019. Điều này có nghĩa là, trong vòng 06 tháng, Vietravel không thể kinh doanh dịch vụ đưa khách đi tour Nhật Bản. Theo Đại sứ quán Nhật Bản, công ty này bị đình chỉ có thời hạn vì “có vi phạm nghiêm trọng quy ước đã cam kết với Đại sứ quán Nhật Bản”.

Không chỉ có vậy, tháng 8/2018, Công ty du lịch Vietravel chi nhánh Hải Phòng còn bị “tố” tổ chức chuyến du lịch châu Âu như đi “hành xác” khiến hành khách mệt mỏi, bức xúc.

Vietravel bị tố chất lượng dịch vụ kém



Theo thông tin từ Việt Nam mới, đoàn khách “tố” chất lượng dịch vụ của Công ty Vietravel gồm 25 người trong chuyến du lịch tới 3 nước châu Âu là Pháp – Đức – Bỉ - Italy từ ngày 24/6 đến 3/7/2018 với tổng chi phí 1,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong hành trình gần 10 ngày, du khách phải "chịu trận" bởi chất lượng dịch vụ kém như: bỏ tiền đi tàu cao tốc thì đi tàu chợ; nghỉ đêm mỗi khoang tàu 3 khách thì "nhét" thành 6 khách; khách không có chỗ ngủ, thức trắng cả đêm, vạ vật cả trên sàn, lối đi ra nhà vệ sinh; phòng nghỉ bị dột; hướng dẫn viên và lái xe không thạo đường nên bị lạc, mất thời gian tham quan của khách…

Video: Vietravel Airlines chọn đặt căn cứ tại Thừa Thiên - Huế. Nguồn: Vietravel.

Đoàn khách phải nằm ở hành lang của tàu để nghỉ. Ảnh: Gia đình & xã hội.

Theo Gia đình & xã hội, ngày 21/8, Vietravel đã ra thông cáo báo chí "Các vấn đề liên quan đến việc phát sinh thay đổi dịch vụ tour đoàn 25 khách đi châu Âu".



Vietravel cho biết: "Chi nhánh Vietravel Hải Phòng đã cơ bản đáp ứng đúng các cam kết thực hiện tour với khách hàng. Tuy nhiên, do tại thời điểm này tại châu Âu đang là mùa cao điểm nhất trong năm, phía đối tác của Công ty đã có sơ suất đáng tiếc…"

Tuy nhiên, lãnh đạo Chi nhánh Vietravel Hải Phòng đã gặp gỡ, xin lỗi đoàn khách và quyết định bồi thường chi phí những dịch vụ chưa đáp ứng yêu cầu của khách, đồng thời hỗ trợ một khoản chi phí thiện chí nhằm bù đắp cho những sự bất tiện trong hành trình.

Theo thông tin phản ánh từ nhiều cơ quan báo chí thì đây không phải là lần đầu tiên khách không hài lòng với những tour của công ty lữ hành này. Theo Thương gia online, năm 2016, Vietravel cũng bị phản ứng vì "ăn chặn" tiền vé tham quan của khách.

Cụ thể, Vietravel đã thu cả vé tham quan phố cổ Hội An đối với trẻ từ 5 – 12 tuổi, trong khi chính sách miễn phí vé tham quan của Trung tâm VH-TT Hội An nêu rõ: người dưới 16 tuổi được miễn phí 100% giá vé khi tham quan phố cổ Hội An. Vietravel cũng thu cả vé đi cáp treo lên Yên Tử giá 220.000 đồng/vé (thời điểm đó) đối với các cụ già trên 70 tuổi, trong khi đơn vị quản lý cáp treo Yên Tử quy định ưu đãi miễn phí vé cáp treo đối với người già trên 70 tuổi.

Không ít lần Vietravel bị khách phàn nàn. Ảnh Internet.

Năm 2015, Báo Người Tiêu Dùng cũng phản ánh thông tin về việc một hành khách đã cực kỳ bất bình về chất lượng dịch vụ của tour du lịch, cũng như thái độ và trách nhiệm của nhân viên Vietravel.

Cụ thể gia đình hành khách này đăng ký một chuyến du lịch 4 ngày tại Singapore, với chi phí gần 12 triệu đồng/người. Theo lịch trình, chuyến đi khởi hành tại TP.HCM vào buổi sáng, đáp xuống Singapore là 12 giờ trưa (giờ địa phương). Ngay sau đó đoàn sẽ được dẫn đi tham quan nhiều địa điểm. Tuy nhiên, buổi tối trước ngày bay, phía Vietravel gọi điện cho khách, báo dời giờ bay từ sáng sang chiều khiến lịch trình vui chơi trong 2 ngày tiếp theo ở Singapore bị thay đổi. Phía Vietravel lấy lý do Vietjet Air hoãn chuyến nhưng khi hành khách kiểm tra thông tin qua Vietjet Air thì chuyến bay buổi sáng vẫn bay bình thường.

Năm 2009, hướng dẫn viên của Vietravel tự ý thay đổi chương trình tour quy định cũng khiến khách lên tiếng. Theo Vietnamnet, một nhóm khách mua tour du lịch của Vietravel đi Đà Nẵng - Phong Nha, trong đó có chương trình đi thăm Lăng Minh Mạng. Tuy nhiên, đến ngày đi, hướng dẫn viên du lịch của công ty tự ý bỏ qua điểm tham quan này với lý do Lăng không đẹp, lại xa đi mệt, tự động dẫn khách sang thăm Lăng Tự Đức (không có trong lịch trình). Ngoài ra, hướng dẫn viên của tour này còn gợi ý khách đi thêm 1 địa điểm ngoài chương trình là Thánh Địa Mỹ Sơn với giá 1,6 triệu đồng. Hành khách phải chia đều số tiền ra và đóng thêm vì đây là số tiền ngoài giá tour ban đầu. Điều này đã khiến nhiều du khách không hài lòng.

Sau đó, Vietravel thừa nhận hướng dẫn viên đã sai khi tự ý thay đổi chương trình tour quy định, hứa rút kinh nghiệm, chấn chỉnh đội ngũ hướng dẫn viên.