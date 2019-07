Nhà giàu Việt chịu chi, lên mâm toàn món ăn hàng chục triệu đồng

Gà Đông Tảo hay gà Đông Cảo là một giống gà đặc hữu và rất quý hiếm của Việt Nam. Đặc điểm nổi bật của loại gà này là cặp chân xấu xí, đôi chân to và thô, khi trưởng thành có thể nặng trên 4,5kg và trên 3,5 kg. Ảnh: Vietnamnet. Theo tìm hiểu của PV Kiến Thức, ngoài thịt thơm ngon, điểm đặc biệt khiến cho giá cả của giống gà này rất đắt chính là ở cặp chân. Giá bán của loại gà này thường đao động trong khoảng từ 1-1,5 triệu đồng/kg. Mức giá này chỉ thực sự phù hợp với nhà giàu ở Việt Nam. Ảnh: Anninhthudo. Không chỉ là sản vật tiến vua, gà 9 cựa còn gắn với truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh. Do đó, giá gà chín cựa có mức giá cao hơn nhiều lần so với các loại gà thường. Ảnh: Vietnamnet. Vào dịp Tết, giá gà có thể dao động từ 600.000 - 1 triệu đồng. Đáng chú ý, gà trống trưởng thành đủ 9 – 10 cựa có giá bán lên tới hàng chục triệu thậm chí cả trăm triệu đồng. Ảnh: Hatthocvang. Nằm trong top những sản vật bắt được phải tiến cống, nên không có gì là lạ khi cá Anh Vũ có mức giá rất khủng. Mỗi con cá Anh Vũ từ 2kg trở xuống có giá 1,4 triệu, còn từ 5kg/con trở lên thì có giá 1,6 triệu. Ảnh: Internet. Cũng chính bởi giá vô cùng đắt đỏ mà người mua cá Anh Vũ chủ yếu là các đại gia và nhà hàng sang trọng. Ảnh: Internet. Cá chìa vôi là đặc sản quý của vùng biển miền Trung được giới sành ăn săn lùng với mức giá từ 1-1,3 triệu đồng/kg.Ảnh: Vietnamnet. Là một trong những hải sản quý hiếm từ xưa, sá sùng có giá thành khá cao. Tại một vài thời điểm, giá 1kg thành phẩm của loại “sâu biển” này tương đương với một chỉ vàng. Ảnh: Gia đình&Xã hội. Sâm cầm là loại chim di cư từ phương Bắc và cũng thuộc top những sản vật phải tiến cống vua nên có giá thành rất cao. Hiện nay, một con sâm cầm được nuôi trong các trang trại nặng khoảng 500 gram sẽ có giá khoảng 900.000 đồng. Ảnh: Vietnamnet. Được cho là có tác dụng chữa bệnh gan và ung thư nên nhà giàu Việt đổ xô săn lùng nấm lim xanh dù giá bán lên tới vài triệu đồng/kg. Ảnh: Vietnamnet. Video: Người lưu giữ giống gà Đông Tảo. Nguồn: VTC16

