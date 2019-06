Hội con nhà giàu Iran chịu chơi, vung tiền còn quá trán hơn cả đội Mỹ

Trong khi đất nước đang phải đối mặt với lệnh trừng phạt từ phía Mỹ và tình hình kinh tế khó khăn nhất trong 40 năm thì dường như hội con nhà giàu Iran chẳng mấy quan tâm. Tài khoản Instagram The Rich Kids of Tehran thu hút hàng trăm nghìn fan nhờ đăng tải những hình ảnh về đời sống xa hoa của thanh thiếu niên tại thủ đô Tehran (Iran). Đối với Hội con nhà giàu Iran, tiền dường như không để tiêu, mà còn là để khoe cho vui. Khác với những gì thế giới lầm tưởng về Iran như chiến tranh hay bạo lực, các cậu ấm cô chiêu Iran là bức tranh của một thế hệ trẻ sành điệu. Không khó để bắt gặp những cô gái Iran thả mình trong hồ bơi của một khu biệt thự nào đó, tiệc tùng với những chai rượu đắt đỏ... Các tiểu thư nhà giàu Iran không tiếc tiền cho những chuyến du lịch sang chảnh. Các siêu xe như Ferrari, Lamborghini, Maserati, Porsche, Aston Martins, Audis và Mercede cũng xuất hiện trong bộ sưu tập của con nhà giàu Iran. Nam thanh niên tự sướng lấy siêu xe làm nền. Ngoài ra, hội con nhà giàu Iran còn thích các "bộ môn quý tộc", bao gồm trượt tuyết, đánh golf, cưỡi ngựa, đồng hồ xịn, quần áo hàng hiệu. Mục đích của người tạo ra tài khoản Rich Kids Of Tehran là mang một cái nhìn khác về Iran đến với thế giới. Con của các Rich Kid này tất nhiên cũng sẽ được hưởng cuộc sống xa hoa giống như bố mẹ ngay từ khi chào đời. Nguồn ảnh: Instagram. Video: Đại gia Dubai cũng nể Hội con nhà giàu châu Phi. Nguồn: Youtube.

