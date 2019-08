Gia đình ông Trần Ngọc Hà sở hữu bao nhiêu cổ phần tại VEAM?

Vào ngày 3/8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (Veam) và một số đơn vị thành viên.



Cũng trong ngày hôm đó, quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét được đưa ra đối với: Trần Ngọc Hà, nguyên Chủ tịch hội đồng quản trị, nguyên Tổng Giám đốc Veam; Lâm Chí Quang, nguyên Tổng Giám đốc Veam; Vũ Từ Công, Phó Tổng Giám đốc Veam; Nguyễn Mạnh Chung, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn máy kéo nông nghiệp về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí quy định tại Điều 219 Bộ Luật hình sự năm 2015 và áp dụng biện pháp ngăn chặn Bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can Trần Ngọc Hà, Lâm Chí Quang và Nguyễn Mạnh Chung; Áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Vũ Từ Công.

Ông Trần Ngọc Hà, nguyên Chủ tịch hội đồng quản trị. Ảnh: Veam.

Trong số những bị can, ông Trần Ngọc Hà, nguyên Chủ tịch hội đồng quản trị, được dư luận đặc biệt chú ý việc gia đình ông hiện nắm giữ bao nhiêu cổ phần công ty. Báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2019 hé lộ, hiện ông Trần Ngọc Hà và người thân trong gia đình ông đang nắm giữ tổng cộng 270.100 cổ phiếu VEA.

Trong số này, ông Hà hiện nắm giữ 102.400 cổ phiếu VEA, tỷ lệ 0,0077%; bà Trần Thị Diệu Khanh, vợ ông Hà sở hữu 100.000 cổ phiếu VEA (0,0075%).

Các em trai ông Hà là: Trần Ngọc Sơn nắm giữ 16.600 cổ phần (0,0012%) và Trần Ngọc Lâm 11.100 cổ phần (0,0008%), chị gái Trần Thị Hải, em gái Trần Thị Thanh, Trần Thị Xuân, em dâu Đặng Thì Hồng Ánh mỗi người sở hữu 10.000 cổ phần tương ứng với tỷ lệ 0,0007%.

Căn cứ vào mức giá cổ phiếu VEA đóng cửa ngày 2/8 là 59.300 đồng/cổ phiếu thì tổng số tiền gia đình ông Hà nắm giữ tương ứng hơn 15,4 tỷ đồng.