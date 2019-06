BST hiếm có khó tìm của Trần Lực: Từ tượng Khổng Minh tới đồng hồ vàng có 1-0-2

Là một trong những nghệ sĩ thuộc thế hệ hoàng kim của sân khấu và điện ảnh Việt Nam, NSƯT Trần Lực được biết đến qua nhiều vai diễn trong các bộ phim kinh điển Mẹ chồng tôi, Hoa ban đỏ, Người yêu đi lấy chồng, Nguyễn Ái Quốc ở Hong Kong... Trong suốt những năm tháng làm phim anh đã có cơ hội đi khắp đất nước và bén duyên với thú chơi sưu tầm đồ cổ sau mỗi chuyến đi. Nói về điều này vị đạo diễn chia sẻ: "Thực ra tôi không phải là người có bộ sưu tập đồ sộ hay đắt tiền như các nhà sưu tầm khác nhưng mỗi món đồ của tôi lại có giá trị độc đáo qua những câu chuyện liên quan tới nguồn gốc lịch sử của nó". Bước vào căn hộ toạ lạc tại một khu chung cư cao cấp nằm tại phía Tây Hà Nội của anh, người ta dễ bị choáng ngợp bởi không gian phủ kín những món cổ vật trong nhà. Tuy nhiên, đây mới chỉ là một phần trong bộ sưu tập của NSƯT Trần Lực được anh trưng ra vì vẫn còn khá nhiều món đồ anh vẫn để tại căn nhà cũ chưa đem về. Bộ sưu tập của anh là tổng hợp từ khá nhiều nguồn trong đó đa phần là gốm Việt cổ từ nhiều thời kỳ trong lịch sử như Lý, Trần, Lê là những giai đoạn kỹ thuật thủ công phát triển mạnh. Bên cạnh đó là những món đồ từ Trung Quốc đời Tống, Hán mà anh may mắn có cơ hội sở hữu. Anh chia sẻ mỗi chuyến đi làm phim lại là một lần anh tìm thêm được những món đồ quý giá: "Thời những năm 1990 khi tôi đi làm phim về những làng quê gặp rất nhiều người hâm mộ, có người mời về nhà chơi rồi tặng một số món đồ cổ. Sau đó, tôi bắt đầu tìm hiểu và say mê với chúng". Cũng có những món đồ cổ anh tìm được khi người ta khai quật. NSƯT Trần Lực kể mỗi lần đi theo đoàn khai quật tìm được rất nhiều cổ vật nhưng anh chỉ giữ lại một vài món thực sự tâm đắc và đem cho bạn bè những phần còn lại. Với vị đạo diễn chơi đồ cổ nên anh tìm hiểu những câu chuyện đằng sau những món đồ để hiểu thêm về giá trị của thời gian hay những nét đẹp văn hoá ẩn chứa trong đó. Như chiếc bình rượu men xanh này được làm theo tích linh miêu ngắm trăng. Hay bộ đĩa cổ gồm năm món với hình vẽ 5 loài chim khác nhau đi liền với những câu thơ cổ quý giá. Chiếc điếu bát từng gắn liền với một giai đoạn lịch sử của Việt Nam. Đôi lục bình mang nét tinh hoa của gốm sứ Bát Tràng. Đặc biệt nhất trong bộ sưu tập của anh phải kể đến bức tượng Khổng Minh do nghệ nhân Nhiếp Phật Hoa làm là quà của sứ thần Trung Quốc đem tặng hoàng đế Việt Nam. Có thể nói đây là bức tượng độc nhất vô nhị vì mỗi năm sứ thần lại mang một món khác nhau nên rất hiếm có món thứ hai. NSƯT Trần Lực có được món đồ này một cách khá may mắn khi mua lại được từ gia đình một người bạn có truyền thống chơi đồ cổ trên phố Hàng Mã. Đây cũng là món đồ gia bảo được lưu giữ qua nhiều đời. Trải qua nhiều năm bức tượng ngày càng có giá trị khi rất nhiều vị khách Trung Quốc đến thăm nhà ngỏ ý muốn mua với giá cao nhưng anh quyết không bán. Món đồ thứ 2 được anh đặt tại vị trí rất trang trọng trong bộ sưu tập là chiếc bình phong hình tròn hiếm có vào đời Nguyễn. Nhìn qua lớp sơn son thiếp vàng và những chi tiết tinh xảo từ đầu rồng cho tới mắt phượng có thể biết được xuất xứ của món đồ này phải tới từ vua chúa hay quan lại. Ngoài ra, vị đạo diễn còn rất tâm đắc với chiếc đồng hồ bằng vàng khối được chế tác tinh xảo. Bên cạnh đó, anh còn có khá nhiều món đồ thú vị như bật lửa, đồng hồ từ nhiều thế kỷ trước. Hiện tại, anh đang bày một bộ sưu tập đồng hồ quả lắc tại nhà. Nhưng chiếc đồng hồ này được NSƯT Trần Lực đem về từ nước ngoài và mỗi chiếc lại có mang một âm thanh khác nhau. Mỗi khi đến giờ tiếng chuông đồng hồ cùng vang lên như một bản hoà ca độc đáo trong ngôi nhà nhỏ.

