VinaPhone tăng cường mạng lưới, dành nhiều ưu đãi cho khách hàng dịp 30/4 – 1/5

Để đảm bảo an toàn thông tin cũng như năng lực phục vụ mạng lưới trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, VinaPhone đã rà soát đánh giá năng lực, cấu hình hệ thống để nâng cao chất lượng dịch vụ, trải nghiệm khách hàng, tăng cường tốc độ tại các khu vực trung tâm, điểm sự kiện, điểm du lịch phục vụ người dùng.

Cụ thể tại các điểm du lịch tập trung nhiều người dân đi nghỉ lễ và những nơi diễn ra các sự kiện chào mừng ngày lễ, VinaPhone đã bổ sung trạm lưu động 3G/4G, nâng cấp cấu hình các trạm lân cận đảm bảo chất lượng mạng đáp ứng dung lượng cho khách hàng sử dụng dịch vụ. Nhà mạng cũng đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn mạng lưới, an toàn thông tin, sẵn sàng ứng trực xử lý, ứng cứu thông tin khi cần thiết.

Song song với tăng cường hạ tầng kỹ thuật, nhằm sẵn sàng hỗ trợ và giải đáp khách hàng trong suốt kỳ nghỉ, tổng đài 18001091 của VinaPhone cũng sẽ đảm bảo phục vụ 24/24h. Với khách hàng cần liên hệ trực tiếp, nhà mạng bố trí nhân lực trực thường xuyên tại các phòng giao dịch tại các khu trung tâm.

Tri ân Hội viên VinaPhone Plus trong dịp nghỉ lễ, VinaPhone còn tặng nhiều ưu đãi tới khách hàng. Hội viên VinaPhone Plus hạng Bạc trở lên được giảm đến 50% điểm tích lũy khi đổi các quà tặng hấp dẫn trên cổng quà tặng online như đồ gia dụng, phụ kiện cho gia đình và người thân. Hội viên lên chỉ cần truy cập website https://vinaphoneplus.com.vn hoặc ứng dụng VinaPhone Plus, chọn mục quà tặng 30/4 – 1/5 để lựa chọn ưu đãi.

Đồng thời, tất cả Hội viên cũng sẽ được nhận e-voucher giảm 15% giá phòng khách sạn trên ứng dụng RedDoorz. Sau khi nhận e-voucher từ VinaPhone Plus, khách hàng có thể sử dụng để đặt phòng khách sạn thuộc RedDoorz tại Việt Nam. Hội viên khi trả phòng còn được tặng thêm gói cước data 2GB tốc độ cao để thỏa thích sử dụng. Chương trình áp dụng đến hết tháng 06/2019.

VinaPhone Plus cũng đang tiếp tục triển khai nhiều chương trình ưu đãi dành cho Hội viên cao cấp. Hội viên hạng Vàng trở lên sẽ được miễn phí đến 10 lần phòng chờ Thương gia tại các sân bay lớn trong nước. Tại hơn 1.170 phòng khách tại các sân bay quốc tế trên thế giới, Hội viên cũng được miễn phí đến 05 lần dịch vụ.

Chi tiết các chương trình ưu đãi, khuyến mại dịp nghỉ lễ, khách hàng của VinaPhone có thể gọi đến tổng đài 18001091 hoặc truy cập website, ứng dụng VinaPhone Plus.