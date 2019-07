Vì sao Premier Village Phú Quốc Resort được mệnh danh là ” Địa đàng nhân gian“?

Kể từ khi mở cửa từ năm ngoái đến nay, Premier Village Phu Quoc Resort được các du khách yêu thiên nhiên chú ý vì vẻ đẹp quyến rũ của cảnh sắc nơi đây. Ẩn mình giữa Vịnh Thái Lan hiền hòa, toàn bộ khu nghỉ dưỡng được quản lý bởi tập đoàn AccorHotels tựa mình vào dải Mũi Ông Đội xinh đẹp, đón những con sóng dịu dàng vỗ bờ cát trắng mịn tựa bức tranh mùa Xuân.

Biệt thự hướng biển xanh

Trải dài theo dải đất do thiên nhiên tạo hóa đặc biệt, tất cả 217 biệt thự nghỉ dưỡng tại đây được xây dựng ở các độ cao khác nhau trên mực nước biển. Từ những căn biệt thự Island Villa có khu vườn xanh bao quanh, cho đến căn Beachfront Villa với chỉ một vài bước là ra đến biển. Những du khách yêu thích riêng tư thì lại có sự lựa chọn cao cấp hơn là Ocean View Villa và On The Rock Villa. Hai loại biệt thự này nằm trên dải đồi cao nhất để đón trọn cảnh sắc của toàn bộ khu nghỉ dưỡng, và cũng là nơi quan sát được cả Bình minh và Hoàng hôn buông xuống đảo Ngọc. Tất cả các căn biệt thự hai tầng đều có từ ba đến bốn phòng ngủ, phòng khách và bếp rộng rãi, tiện nghi. Không gian nghỉ dưỡng được thiết kế nhẹ nhàng, tinh tế để nổi bật lên nét đẹp của một thiên đường nhiệt đới, nơi ta cảm nhận tâm hồn mình thật gần với thiên nhiên.

Hai mặt biển bao quanh - ngắm trọn cảnh bình minh và hoàng hôn rực rỡ

Premier Village Phu Quoc Resort là một trong rất ít khu nghỉ dưỡng có đến 2 mặt biển bao quanh hiếm có trên Thế giới. Nhờ ưu điểm này, đây là nơi duy nhất du khách có thể đón cả Bình minh và Hoàng hôn buông xuống nơi đường chân trời nhuộm màu đỏ và tím. Trong những giây phút này, dường như thời gian cũng lắng đọng lại khiến mọi cảnh vật trở nên thật lung linh, rực rỡ.

Giếng Ngự truyền thuyết từ thời Nguyễn Du khách nghỉ dưỡng tại đây chắc chắn không thể bỏ lỡ cơ hội ghé đến tham quan khu vực Giếng Ngự (Giếng Tiên), ngay trong khu ghềnh đá của Premier Village Phu Quoc Resort. Tương truyền rằng, khi chúa Nguyễn (tức Nguyễn Ánh – Gia Long) trong một lần trốn chạy quân Tây Sơn đã chạy đến Phú Quốc. Đến được nơi này thì nước ngọt đã hết, lương thực cũng cạn kiệt, lòng quân dao động. Trong lúc rối bời, Nguyễn Ánh đã cắm mũi kiếm xuống đá, ngửa mặt lên trời thốt lên rằng: Nếu trời cho làm vua thì hãy ban cho nước ngọt và lương thực. Dứt lời, chỗ mũi kiếm cắm xuống, đá nứt ra. Theo kẽ hở, nước ngọt từ dưới lòng đất tuôn ra. Kế đó, cá ở đâu từ biển nổi lên trên mặt nước vô số kể, giúp quân có lương thực để chống đói. Loại cá này sau đó được gọi là cá cơm. Spa trên dải đồi cao Một trong những giây phút tận hưởng nhất mỗi khi đi du lịch chính là thời gian thư giãn tại Spa. Với vị trí độc đáo nằm ngay trên phía đồi cao nhìn về toàn khu nghỉ, Plumeria Spa được yêu thích bởi sự tinh giản và mộc mạc, giúp ta tìm về sự thanh thản trong tâm hồn ngay giữa thiên nhiên. Các liệu pháp chăm sóc da và cơ thể tại đây còn giúp các du khách bổ sung thêm năng lượng tích cực, khiến mỗi chuyến nghỉ dưỡng đều trở nên tràn đầy niềm hạnh phúc. Giữa chốn thiên nhiên bình yên này của Premier Village Phu Quoc Resort, chúng ta hãy gặp lại nhau và tận hưởng một kì nghỉ tươi đẹp nhất.



Để biết thêm chi tiết và đặt phòng, vui lòng liên hệ:

Email: HB2R4@accor.com

Số Điện Thoại: 0297 354 6666

Website: https://www.premiervillage-phuquoc.com