Travel + Leisure vinh danh JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay là khu nghỉ dưỡng số 1 ĐNA

Theo thông tin vừa được Tạp chí du lịch uy tín Travel + Leisure công bố ngày 12/7/2019, khu nghỉ dưỡng bên bãi Kem đãvượt qua nhiều đối thủ nặng ký đến từ các địa danh du lịch nổi tiếng như: Maldives, Bali, Malaysia, Philippines hay thậm chí Thái Lan để xuất sắc xếp số 1 trong Top 10 Khu nghỉ dưỡng tốt nhất Đông Nam Á (Best Resort in South East Asia), đứng thứ 2 trong Top 10 khu nghỉ dưỡng tốt nhất châu Á (Best Resort in Asia) và xếp thứ 6 trong Top 100 Khu nghỉ dưỡng tốt nhất thế giới (Top 100 Resort in the World).



Bày tỏ niềm tự hào trước niềm vui bất ngờ này, ông Ty Collins, Tổng Quản lý của khu nghỉ dưỡng đã chia sẻ: “Chỉ sau hơn hai năm đi vào hoạt động, khu nghỉ dưỡng đã nhận được rất nhiều giải thưởng uy tín, danh giá bậc nhất thế giới. Và thật vinh dự khi một lần nữa những nỗ lực hết mình của chúng tôi và chủ đầu tư Sun Group tại JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay đã được ghi nhận bởi những độc giả của Tạp chí uy tín Travel + Leisure. Giải thưởng lần này là minh chứng xác thực nhất cho cam kết của chúng tôi trong việc đem đến những trải nghiệm đẳng cấp, khác biệt trong một không gian đáng kinh ngạc được thiết kế bởi kiến trúc sư đại tài Bill Bensley”. Chỉ mới đi vào hoạt động hơn hai năm, tác phẩm đầu tay của “ông hoàng resort” Bill Bensley và Tập đoàn Sun Group nơi đảo Ngọc đã khẳng định vị thế một khu nghỉ dưỡng đẳng cấp hàng đầu trong khu vực và trên thế giới bằng hàng loạt giải thưởng danh giá.





Bên cạnh đó, hàng loạt “hoạt động ngoại khóa” từ các lớp học yoga, làm đèn lồng truyền thống, dạy nấu ăn…, trải nghiệm cáp treo vượt biển dài nhất thế giới đến thỏa sức vui chơi ở tổ hợp vui chơi giải trí Sun World Hon Thom Nature Park... khiến chuyến nghỉ dưỡng học đường của du khách ở JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay không ngừng thú vị. Tiếp tục được Tạp chí danh giá Travel + Leisure vinh danh ở 3 hạng mục quan trọng, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay không chỉ thêm một lần khẳng định hướng đi đúng đắn của chủ đầu tư Sun Group trong việc đem đến những công trình và dịch vụ đẳng cấp, khác biệt, mà còn góp phần nâng cao vị thế của du lịch Phú Quốc nói riêng và du lịch Việt Nam trên trường quốc tế. Nhân dịp nhận được “cơn mưa giải thưởng” từ Tạp chí Travel + Leisure, để gửi lời cám ơn đến du khách đã nghỉ dưỡng và bình chọn cho resort, khu nghỉ dưỡng đưa ra chương trình “Ưu đãi vàng mùa hè 2019” – giảm 35% trên giá phòng niêm yết chỉ trong hai ngày thứ Hai 15/7 và thứ Sáu 19/7. Chỉ từ 5,800,000 đồng++/đêm, được biết đây là giá phòng tốt nhất từ lúc resort mở cửa đón khách, áp dụng từ nay đến 31/10/2019.

Đây là những hạng mục thuộc World’s Best Awards 2019 (Những Giải thưởng tốt nhất thế giới năm 2019) được Tạp chí Travel + Leisure tổ chức thông qua cuộc bình chọn thường niên. Bảng xếp hạng World’s Best Awards được đánh giá dựa trên thang điểm bình chọn của độc giả về các tiện ích củakhách sạn/khu nghỉ dưỡng, địa điểm, dịch vụ, nhà hàng - ẩm thực và chất lượng toàn bộ sản phẩm. Travel + Leisure là tạp chí có lượng độc giả lớn nhất thế giới chuyên viết về “những khách sạn, điểm đến và công ty tốt nhất trong lĩnh vực du lịch”.Bill Bensley đã biến 234 phòng nghỉ tiện nghi bên Bãi Kem thành một khu nghỉ dưỡng học đường với 19 phân khoa khác nhau, từ Tự nhiên, Xã hội, Hóa học đến Động vật học…, biến du khách thành những “học giả”, tận hưởng những trải nghiệm học đường có một không hai.Không chỉ sở hữu kiến trúc độc đáo, mọi dịch vụ, trải nghiệm tại JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay đều đạt đến đẳng cấp mới của xa hoa. Chỉ riêng ẩm thực cũng có thể khiến du khách đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác, bởi những món ăn đã được nâng tầm như những kiệt tác nghệ thuật trong các nhà hàng ở JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay gồm: French &Co., Department of Chemistry, Red Rum, Pink Pearl. Ở đó, thực khách được phục vụ như những vị thượng khách với những món ăn được đầu bếp hạng sao chế biến và tận hưởng những không gian kiến trúc vô cùng ấn tượng.JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay cũng đem đến cho du khách những trải nghiệm dịch vụ spa độc đáo chưa từng có với những gói trị liệu cao cấp được chắt lọc tỉ mỉ từ những phương pháp truyền thống độc đáo, đòi hỏi quy trình chuyên biệt, khắt khe khó tìm thấy ngay ở những spa đồng hạng.

Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt phòng, vui lòng liên hệ hotline 0297 377 9999 hoặc truy cập website www.jwmarriottphuquocresort.com