Sun Group bội thu giải thưởng tại lễ trao giải Du lịch Việt Nam 2019

Đây là năm thứ hai Tổng cục Du lịch Việt Nam (TCDLVN) vinh danh những doanh nghiệp có đóng góp và đầu tư lớn cho sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam. Và với nhiều công trình, sản phẩm du lịch đẳng cấp, góp phần nâng tầm vị thế du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế nhiều năm qua, Sun Group đã vinh dự đứng trong Top 5 “Doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực du lịch hàng đầu Việt Nam 2019”. Năm ngoái, Tập đoàn Sun Group cũng đã được xướng tên trong Top 5 “Doanh nghiệp có đóng góp lớn cho sự phát triển của ngành Du lịch Việt Nam 2018”.



Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2019 còn vinh danh Sun Group ở nhiều hạng mục, trong đó, tuyệt phẩm nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula Resort do Sun Group đầu tư và kiến trúc sư Bill Bensley thiết kế - tiếp tục được xướng tên trong Top 10 khách sạn 5 sao tốt nhất Việt Nam. Trước đó, tại Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2018, InterContinental Danang Sun Penisula Resort cũng đã đứng đầu Top 15 khách sạn 5 sao hàng đầu Việt Nam.Hai khu du lịch do Tập đoàn Sun Group đầu tư gồm Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng) và Sun World Halong Complex (Hạ Long) năm nay xuất sắc chiếm 2/5 vị trí trong Top 5 “Khu du lịch và vui chơi giải trí tốt nhất Việt Nam”. Đây là năm thứ 5 liên tiếp, Sun World Ba Na Hills nhận giải thưởng của TCDLVN ở các hạng mục: Điểm đến Du lịch hàng đầu Việt Nam 2018, Khu du lịch hàng đầu Việt Nam (từ năm 2015-2017)… Còn với Sun World Halong Complex, đây là lần đầu tiên sau 3 năm hoạt động, tổ hợp vui chơi giải trí lớn nhất miền Bắc Việt Nam vinh dự lọt vào danh sách này.Bana Hills Golf Club – sân golf do Sun Group làm chủ đầu tư và Tập đoàn IMG quản lý đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ để lọt Top 10 “Sân Golf phục vụ khách du lịch tốt nhất Việt Nam”. Năm 2018, Bana Hills Golf Club cũng đã được vinh danh tại hạng mục này.