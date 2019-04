Roadshow FLC Hạ Long 2019 chào hè ấn tượng tại “miền đất hứa”

Khu biệt thự của FLC Hạ Long được quy hoạch thành 3 phân khu chính là Crown Village, Phoenix Hill và Royal Park. Trong đó Royal Park tọa lạc tại vị trí đắc địa nhất với 3 tiểu khu The Garden, The Regal, The Legend hiện đại và sang trọng. Bên cạnh việc thừa hưởng hơn các tiện ích ngoại khu, Royal Park còn sở hữu những tiện ích nội khu như: hồ nước, sân vườn kiểu bậc thang độc đáo, đường tản bộ, bãi đỗ xe, công viên cát và khu vui chơi trẻ em, vườn hoa tiểu cảnh, vườn BBQ, đài phun nước, nhà đa năng 3 tầng…