Phẫu thuật thẩm mỹ và những khuyến cáo từ chuyên gia Hàn Quốc

(Kiến Thức) - Làm thế nào để “nâng tầm” diện mạo bằng phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ đảm bảo an toàn? Hãy lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ trực tiếp tham gia trong chương trình “ Let me in” Hàn Quốc vang danh toàn châu Á.

Làm đẹp là một trong những nhu cầu chính đáng



Với chủ đề “Always be best version of you - Trở thành phiên bản đẹp nhất của chính bạn” - Ngày hội thẩm mỹ này đã thu hút hàng trăm chuyên gia, bác sĩ thẩm mỹ và khách hàng quan tâm đến tham dự. Đây là cơ hội để các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực này, giao lưu, chia sẻ, cập nhật những kiến thức chuyên môn cũng như các kỹ thuật mới trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ. Các chuyên gia thẩm mỹ đến từ Hàn Quốc cũng chia sẻ các công nghệ thẩm mỹ cao cấp được chuyển giao từ Hàn Quốc như tạo hình ngực, kỹ thuật tạo hình mắt hai mí, nâng mũi, hút mỡ... để có thể đạt được một vẻ đẹp tự nhiên, hài hòa và an toàn tuyệt đối.

TS Le Hoo bin chia sẻ các công nghệ thẩm mỹ cao cấp được chuyển giao từ Hàn Quốc như tạo hình ngực, kỹ thuật tạo hình mắt hai mí, nâng mũi, hút mỡ... để có thể đạt được một vẻ đẹp tự nhiên, hài hòa và an toàn tuyệt đối Ông Phạm Anh Đức - Giám đốc Kinh doanh Hệ thống y tế Vinmec cho hay, với phương châm hoạt động mang đến dịch vụ y tế đẳng cấp thế giới, khi bước vào lĩnh vực làm đẹp và thẩm mỹ, Vinmec quyết định đưa “tinh hoa” trong ngành công nghiệp làm đẹp của Hàn Quốc về Việt Nam thông qua việc hợp tác cùng Bệnh viện Thẩm mỹ View.



Vinmec có hệ thống cơ sở vật chất phòng mổ hiện đại cùng kỹ thuật gây mê tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế, nhằm đảm bảo an toàn tối đa trong gây mê phẫu thuật. Đến tham dự Ngày hội thẩm mỹ còn có một vị khách mời đặc biệt, một beauty bloger nổi tiếng của Thái Lan, người đã từng sử dụng dịch vụ của Bệnh viện Thẩm mỹ View (Hàn Quốc) - côNook chia sẻ: “Là người nổi tiếng nên tôi muốn mình đẹp hơn. Tuy nhiên, vấn đề tôi quan tâm nhất là yếu tố an toàn để làm sao mình được đẹp lên nhưng không bị “tác dụng phụ”. Sau phẫu thuật, khi xuất hiện trước công chúng, Nook được đón nhận nồng nhiệt hơn, được người hâm mộ khen ngại về ngoại hình xinh hơn, trẻ hơn. “Tôi rất vui vì vẫn là mình nhưng đẹp hơn, vẫn được yêu thích”- cô chia sẻ. “Vinmec có hệ thống phòng mổ và gây mê rất tốt” Chia sẻ với chúng tôi, TS Lee Ho Bin của Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, bác sĩ Bệnh viện Thẩm mỹ View - Thành viên chính thức của Hiệp hội phẫu thuật chỉnh hình Quốc tế (ISAPS) cho hay, xu hướng vài năm trở lại đây là phẫu thuật thẩm mỹ để có một gương mặt tự nhiên nhất, phải hài hòa với các đường nét khác trên cơ thể. Nook - beauty bloger nổi tiếng của Thái Lan - người đã từng sử dụng dịch vụ của Bệnh viện Thẩm mỹ View (Hàn Quốc) chia sẻ kinh nghiệm phẫu thuật thẩm mỹ Tuy nhiên, đối với phẫu thuật thẩm mỹ không chỉ đơn thuần là làm đẹp mà còn phải đảm bảo an toàn, tránh những tai biến đáng tiếc xảy ra. Do đó, TS Lee Ho Bin đưa ra lời khuyên dành cho khách hàng trước khi quyết định thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ là hãy đến một bệnh viện có một hệ thống gây mê thật tốt. Với đội ngũ bác sĩ trình độ chuyên môn giỏi, tay nghề cao và giàu kinh nghiệm, Bệnh viện Thẩm mỹ View là một trong những thương hiệu thẩm mỹ uy tín đã được khẳng định tại Hàn Quốc và nhiều quốc gia châu Á trong suốt 15 năm hoạt động.Theo đó, các chuyên gia của Bệnh viện Thẩm mỹ View sẽ thường xuyên có mặt tại Trung tâm Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Vinmec - View để cùng các chuyên gia phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ của Vinmec- View chuyển giao công nghệ, đào tạo các công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ hiện đại nhất.

“Qua tìm hiểu tại Việt Nam, tôi thấy mọi người hiểu lầm rất nhiều về phương pháp gây mê. Nhiều người nghĩ gây mê là một phương pháp nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khoẻ. Thực tế, đây là là phương pháp rất an toàn và bệnh nhân hoàn toàn ngủ trong quá trình phẫu thuật. Tuỳ vào loại phẫu thuật mà các bác sĩ phẫu thuật sẽ trao đổi với bác sĩ gây mê để quyết định kỹ thuật an thần giảm đau phù hợp nhất. Trong trường hợp bệnh nhân có diễn biến bất thường, nếu bệnh viện hay cơ sở thẩm mỹ đó không có bác sĩ gây mê thường trực thì rất nguy hiểm, bệnh nhân có thể ngừng thở bất cứ lúc nào. “Bởi vậy, khi có nhu cầu làm đẹp, trước tiên hãy tìm hiểu rõ bệnh viện thẩm mỹ đó có hệ thống gây mê tốt và bác sĩ gây mê giỏi hay không” – TS. Lee Hoo Bin nhấn mạnh.



“Tôi thấy Vinmec có hệ thống phòng mổ và gây mê rất tốt và thậm chí còn tốt hơn tại một số bệnh viện của Hàn Quốc mà tôi đã đến làm việc. Đây là yếu tố quan trọng để cân nhắc lựa chọn đơn vị phẫu thuật thẩm mỹ”- TS.BS Lee Hoo Bin nhấn mạnh.

Lời khuyên tiếp theo là khi quyết định phẫu thuật thẩm mỹ, chị em cần tìm hiểu kỹ về bác sĩ phẫu thuật đã thực hiện kỹ thuật này nhiều chưa, đến từ đâu, đã được cấp phép hành nghề chưa chứ không nên chỉ tin tưởng vào quảng cáo. “Mỗi người hãy tự nên hài lòng về bản thân, không nên lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ nhiều quá, bởi chưa chắc đã hài lòng mà có khi còn tiền mất tật mang”- TS Lee Hoo Bin chia sẻ.