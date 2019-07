Học sinh cấp 3 sử dụng AI điều tiết đèn giao thông

(Kiến Thức) - Ý tưởng sử dụng camera phân tích dữ liệu cho máy học, để điều tiết tối ưu đèn giao thông của đội STEME trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) đã giành giải Nhất cuộc thi Think Eco trong Ngày hội STEME hôm 14/7. Đây cũng là một trong rất nhiều dự án gây ấn tượng mạnh tại ngày hội quy mô về STEM do Dự án Đại học VinUni tổ chức, mang tư duy khởi nghiệp vào trong các nghiên cứu trên ghế nhà trường.