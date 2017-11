Golf thủ Thái Trung Hiếu vô địch FAM Golf Tournament 2017

Trần Quang Huy – Tổng giám đốc Tập đoàn FLC, Trưởng ban tổ chức trao giải Best Gross cho gôn thủ Thái Trung Hiếu

FAM Golf Tournament 2017 là giải đấu đầu tiên do Công ty Nông sản FAM kết hợp Công ty quản lý sân golf Biscom tổ chức. Giải diễn ra trong hai ngày 4-5/11/2017 tại sân FLC Samson Golf Links với tổng giá trị giải thưởng lên tới 10 tỷ đồng.



Ông Nguyễn Thanh Bình – Phó TGĐ Tập đoàn FLC trao giải cho các gôn thủ nhất Bảng A, B, C và Bảng Nữ

Vượt qua gần 500 gôn thủ cùng thi đấu, gôn thủ Thái Trung Hiếu đã xuất sắc giành giải Best Gross của FAM Golf Tournament 2017 với điểm số ấn tượng, 71 gậy. Chiến thắng này tiếp tục nối dài thành tích của gôn thủ Thái Trung Hiếu với 3 lần giành ngôi vị Best Gross trong các giải đấu được tổ chức gần đây tại FLC Samson Golf Links, trước đó là các giải AMD Golf Challenge 2017, Artex Golf Tournament 2017.

Với chiến thắng này, gôn thủ Thái Trung Hiếu đã nhận được các giải thưởng bao gồm: Cup và thẻ hội viên 35 năm tại FLC Samson Golf Links, voucher nghỉ dưỡng tại quần thể FLC trị giá 50 triệu đồng và nhiều quà tặng khác.

Ông Đặng Minh Cảnh – Tổng quản lý Sân golf FLC Samson Golf Links trao giải kỹ thuật cho các gôn thủ

Đặc biệt, trong buổi thi đấu sáng ngày 5/11, gôn thủ Thái Trung Hiếu đã ghi điểm Eagle đầu tiên của giải tại hố # 6 bằng gậy Driver, đồng thời anh cũng giữ vị trí nhất Bảng A. Giải thưởng Eagle mà gôn thủ này nhận được là một thẻ hội viên 5 năm tại FLC Samson Golf Links và voucher nghỉ dưỡng tại quần thể FLC trị giá 30 triệu đồng.

Một số hình ảnh của các gôn thủ trong buổi sáng 5/11

Trong khi đó, ngôi vị Nhất bảng nữ thuộc về golfer Trần Thị Lan (HDCP:11, Gross:82, Net: 71). Các gôn thủ Nguyễn Quang Bảo và Lê Anh Tuấn giành vị trí nhất bảng B và bảng C của buổi thi đấu sáng ngày 5/11.

Ngoài cúp ở các bảng, giải thưởng Hole in One là mục tiêu hấp dẫn nhất để các golfer chinh phục. Tại giải năm nay, tất cả các lỗ gôn par 3 đều được ban tổ chức treo thưởng Hole in One gồm xe Mercedes C 200, xe Mazda 3, thẻ hội viên VIP sân FLC Samson Golf Link 35 năm và nhiều phần thưởng vô cùng giá trị khác. Tuy nhiên, các giải thưởng này đã không tìm được chủ nhân may mắn.

FLC Samson Golf Links là sân golf dạng links với tiêu chuẩn quốc tế do công ty thiết kế sân golf hàng đầu thế giới Nicklaus Design thiết kế đầu tiên tại Việt Nam. Đây cũng là điểm đến của hàng loạt giải golf tầm cỡ như giải FLC Golf Championship, AMD Golf Challenge 2015, Giải Vô địch Nữ Quốc gia, FLC Vietnam Masters 2017, Danko Golf Championship 2017…. Mới đây, sân golf FLC Samson Golf Links được vinh danh giải thưởng "Best Championship Course 2017 – Sân golf tổ chức giải đấu tốt nhất năm 2017" trong cuộc bình chọn "Sân golf Tốt nhất Việt Nam" do Tạp chí Golf Việt Nam phối hợp cùng Hiệp hội Golf Việt Nam, Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao tổ chức.

FAM Golf Tournament 2017 đã khép lại thành công tốt đẹp để lại những ấn tượng khó quên trong lòng mỗi golfer về một giải đấu chất lượng, cho thấy sự chuyên nghiệp và tâm huyết của Ban tổ chức. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các gôn thủ giao lưu, chia sẻ những trải nghiệm thú vị về golf, qua đó tăng cường các hoạt động kết nối và thắt chặt mối quan hệ giữa cộng đồng doanh nhân trong và ngoài nước.