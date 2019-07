“Ghi điểm” nhờ hạ tầng, đất nền dự án chiếm sóng thị trường

Sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội như an toàn, tính thanh khoản cao và tỷ suất sinh lời lớn, tuy nhiên, không phải khu đất nền nào cũng mang lại lợi nhuận và giá trị gia tăng cao. Do đó, lựa chọn mua đất nền dự án hay đất nền tự do là điều mà nhiều nhà đầu tư cần tìm hiểu và cân nhắc kĩ trên nhiều yếu tố.



“Thỏi nam châm” hút khách

Theo quy định, đất nền tự do thuộc nhóm đất phi nông nghiệp, bao gồm các khu đất còn trống hoặc đã được sử dụng, thuộc quyền sở hữu của các cá nhân, hộ gia đình.

Ưu điểm nổi bật nhất của đất nền tự do là dễ thanh khoản, thủ tục giao dịch nhanh gọn, đặc biệt gia chủ được tùy ý xây dựng các mô hình nhà ở hoặc kinh doanh theo ý muốn.

Tuy nhiên, không phải lô đất tự do nào cũng nằm ở các khu vực có giao thông thuận lợi với hạ tầng và tiện ích đầy đủ, giá đất thường lên xuống bất thường khiến nhà đầu tư khó nắm bắt. Đặc biệt, thủ tục giao dịch dễ dàng, khôngcó bên bảo lãnh cũng là một kẽ hở khiến nhà đầu tư dễ gặp các phiền toái không đáng có về pháp lý hay nguy cơ tranh chấp với các chủ sở hữu liền kề khó giải quyết và kéo dài.

Trong khi đó, đất nền dự án nằm trong các khu đất có quy hoạch đồng bộ, hạ tầng hoàn chỉnh, vị trí kết nối tốt, có khả năng mang lại lợi suất cao nên thường có giá cao hơn so với đất nền riêng lẻ, phù hợp với những nhà đầu tư có kế hoạch dài hạn.

Đất nền dự án Quy Nhơn thu hút nhà đầu tư nhờ hưởng trọn bờ biển đẹp Theo kinh nghiệm của một nhà đầu tư chuyên nghiệp, đất nền dự án bao giờ cũng cho lợi nhuận cao hơn do nằm ở vị trí đẹp, tiếp giáp các trục đường lớn, xung quanh là hệ thống tiện ích nội – ngoại khu đầy đủ.



Mặt khác, các khu đất dự án sẽ được quy hoạch để xây dựng các mô hình bất động sản hấp dẫn, có khả năng sinh lời cao như shophouse, shopvilla, liền kề, biệt thự, có mặt tiền lớn và nằm ở vị trí đông dân cư nên thuận tiện để kinh doanh.

Tuy nhiên, để có được các yếu tố này, nhà đầu tư cần lựa chọn những dự án của các chủ đầu tư lớn, có năng lực và kinh nghiệm triển khai dự án để đảm bảo về mặt chất lượng và pháp lý đầy đủ.

Đưa ra khuyến cáo cho các nhà đầu tư bất động sản, Giáo sư Đặng Hùng Võ cho rằng:“Khách hàng có nhu cầu đầu tư lâu dài nên tìm đến những dự án đã được quy hoạch, ký với chủ đầu tư có uy tín, tránh trường hợp ôm phải ‘cục than nóng’”.

Chiếm sóng thị trường mới

Trong bối cảnh quỹ đất tại các đô thị lớn ngày càng thu hẹp và bão hòa, làn sóng đầu tư đất nền chuyển dịch mạnh mẽ sang các khu vực vùng ven và tỉnh lẻ, đặc biệt là các thị trường du lịch mới như Quảng Ninh, Thanh Hóa, Bình Định, Phú Yên… với mức tăng trưởng ấn tượng.

Đơn cử như Quy Nhơn (Bình Định) - một trong những thị trường BĐS đáng chú ý của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ vài năm trở lại đây.Nhờ sự bứt phá về hạ tầng và lượng khách du lịch cùng sự đổ bộ của nhiều nhà đầu tư lớn, giá đất tại Quy Nhơn tiếp tục “leo thang” trong năm 2019.

Điển hình như đất nền trong khu đô thị FLC Lux City Quy Nhơn (thuộc quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn), chỉ từ năm 2018 đến 2019 giá đất đã tăng gấp rưỡi, chạm mốc 20 triệu/m2. Nguyên nhân chính dẫn đến sự tăng giá nhanh chóng này là do hạ tầng đồng bộ của dự án cùng lượng “traffic” khổng lồ lên đến hàng nghìn du khách mỗi ngày đến FLC Quy Nhơn. Do đó, các lô đất nền của FLC Lux City Quy Nhơn, đặc biệt là những lô đất vị trí mặt đường lớn hoặc hướng biển luôn thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư tiềm năng.