Dương Tử Quỳnh thảo luận bàn tròn với các “Đại sứ nhỏ” Vinschoo trong chiến dịch 3500Live

(Kiến Thức) -Ngày 16/4/2019, tại Nhà hát Harmony Vinschool (Hà Nội), Đại sứ chiến dịch 3500Lives toàn cầu - ngôi sao Hollywood Dương Tử Quỳnh cùng hơn 500 phụ huynh và học sinh Vinschool đã tham gia chương trình “Đại sứ nhỏ Vinschool – Giao thông an toàn, cứu ngàn sinh mạng”. Đây là sự kiện đầu tiên triển khai các hoạt động của chiến dịch #3500 sinh mạng tại Việt Nam với mục tiêu nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ về những "nguyên tắc cứu mạng" khi tham gia giao thông.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ chiến dịch An toàn giao thông #3500 sinh mạng do Văn phòng UBATGTQG và Công ty Hiệp hội Thể thao Xe động cơ (VMA) phối hợp triển khai tại Việt Nam. Nối tiếp lễ phát động chiến dịch #3500 sinh mạng với quy mô toàn quốc vào ngày 19/3 vừa qua, chương trình là hoạt động đầu tiên nhằm chính thức đưa những quy tắc vàng về di chuyển an toàn vào đời sống.

Ông Jean Todt - Đặc phái viên của Tổng thư kí Liên Hợp Quốc và ngôi sao Hollywood Dương Tử Quỳnh cùng các "đại sứ nhỏ" tuyên truyền về giao thông an toàn.

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, tai nạn giao thông đường bộ là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho người dân ở độ tuổi từ 15 đến 29 ở Việt Nam. Chính vì thế, việc chọn ra các đại sứ nhỏ nhằm góp phần thể hiện tiếng nói và cam kết mạnh mẽ của thế hệ tương lai trong việc đối phó với vấn nạn giao thông, bảo vệ cuộc sống của chính mình và những người xung quanh. Mỗi em học sinh sẽ là một đại sứ để nhắc nhở cha mẹ, người thân về những quy tắc lái xe an toàn để góp phần tạo một môi trường giao thông an toàn, văn minh cho chính các em, cho gia đình và cả xã hội.

Ngôi sao điện ảnh Dương Tử Quỳnh thảo luận an toàn giao thông cùng các đại sứ nhỏ Vinschool.

Là đơn vị tiên phong tham gia chiến dịch, Vinschool mong muốn chung tay cùng cả xã hội giảm thiểu thương vong vì tai nạn giao thông, thông qua các phương pháp giáo dục, nâng cao ý thức học sinh và phụ huynh khi di chuyển. Trong thời gian tới, Vinschool sẽ phổ biến và đưa 12 Quy tắc di chuyển An toàn của FIA vào Chương trình giáo dục kĩ năng sống để nâng cao ý thức cũng như những kĩ năng của học sinh khi lưu thông trên đường. Cũng trong khuôn khổ chương trình hợp tác này, Vinschool sẽ quy hoạch các khu vực quanh trường học thành những khu vực an toàn, giới hạn tốc độ di chuyển của các phương tiện để hạn chế nguy cơ gây tai nạn cho các em học sinh.

Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Công ty Hiệp hội Thể thao Xe động cơ (VMA) ký kết Chương trình phối hợp triển khai chiến dịch “#3500 sinh mạng tại Việt Nam” giai đoạn 2019 – 2022.

Với tài năng và sự sáng tạo của mình, các học sinh Vinschool đã gây ấn tượng với các quan khách có mặt tại Nhà hát Harmony Vinschool bằng các tiết mục nhạc kịch, hát, múa kết hợp với hùng biện, tranh luận bằng tiếng Anh đầy tự tin. Đặc biệt, qua màn đối thoại bàn tròn với một trong 15 đại sứ chiến dịch #3500LIVES toàn cầu, ngôi sao điện ảnh Dương Tử Quỳnh về trách nhiệm và vai trò của một đại sứ, học sinh Vinschool đã cho thấy hình ảnh những công dân toàn cầu trong thời đại mới, tài năng, bản lĩnh và quan tâm đến các vấn đề xã hội. Cùng tham dự sự kiện, chủ tịch FIA - ông Jean Todt - người khai sinh ra chiến dịch và đồng thời là Đặc phái viên của Tổng thư kí LHQ về An toàn giao thông đã hoan nghênh sự hưởng ứng và cam kết từ thầy trò và BGH trường Vinschool trong nỗ lực truyền tải thông điệp “Giao thông an toàn, cứu ngàn sinh mạng” cũng như triển khai các hoạt động thiết thực để giảm thiểu thương vong do tai nạn giao thông.

Tại sự kiện, Văn phòng UBATGTQG và Công ty Hiệp hội Thể thao Xe động cơ (VMA) cũng đã chính thức ký kết Chương trình phối hợp triển khai chiến dịch “#3500 sinh mạng tại Việt Nam” giai đoạn 2019 – 2022. Theo đó hai bên sẽ tập trung 6 nội dung trọng điểm, trong đó ưu tiên tuyên truyền và phổ biến 12 quy tắc lái xe an toàn; phối hợp trong các chương trình phát, tặng mũ bảo hiểm cho học sinh tiểu học trên toàn quốc. Hai đơn vị cũng sẽ lên kế hoạch và triển khai các hoạt động hỗ trợ y tế cho các nạn nhân chấn thương do tai nạn giao thông và phối hợp trong quá trình triển khai các Chương trình giáo dục lái xe an toàn cho lứa tuổi vị thành niên. Trong thời gian tới, VP UBATGTQG cũng sẽ phối hợp và đồng hành cùng VMA xây dựng thí điểm các khu vực an toàn quanh trường học và khu dân cư.