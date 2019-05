ĐT đội pháo hoa Việt Nam: “Chúng tôi luôn chuẩn bị cho chung kết DIFF 2019”

Trong cuộc phỏng vấn ngắn trước thềm khai mạc Lễ hội pháo hoa, ông Huỳnh Ngọc Chính – đội trưởng đội pháo hoa Đà Nẵng – Việt Nam, cho biết: “Đội chúng tôi mang đến Lễ hội pháo hoa quốc tế năm nay 4.320 quả pháo, nhiều hiệu ứng bắn, nhiều khúc nhạc từ nhạc nhẹ đến nhạc quốc tế được cải tiến sau 10 năm. Đội chúng tôi đặt quyết tâm cao với tinh thần đoàn kết, tự tin và luôn chuẩn bị màn trình diễn dự phòng cho đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế năm nay”.

Các loại pháo được đội pháo hoa Đà Nẵng – Việt Nam sử dụng sẽ bao gồm vỏ sò (shell), chùm bánh pháo (cake – gồm nhiều loại pháo bắn liên tiếp), xòe quạt (fan), nến La Mã (Roman candle), chùm sáng (mine) và có thêm đặc tính hiển thị sát mặt nước như water shell, water ballet, water cake…

Phần trình diễn của đội pháo hoa Đà Nẵng - Việt Nam được chia làm 5 phần với tổng thời lượng hơn 20 phút. Với chủ đề “Đôi bờ huyền thoại", “Vũ điệu ánh sáng” trên nền nhạc kết hợp giữa nhạc nhẹ Việt Nam và nhạc hiện đại quốc tế, phần trình diễn của đội Đà Nẵng – Việt Nam sẽ kể lại sự nỗ lực vươn lên của một thành phố Đà Nẵng trẻ trung đang trên đà phát triển, với tinh thần đoàn kết, hội nhập.

Màn diễn sẽ được dàn dựng như một cuốn phim về thành phố bên sông Hàn. Bắt đầu từ thuở mới khai sinh lập địa, một cuộc sống yên bình, hiền hòa thì bất ngờ thiên tai ập đến cuốn phăng đi tất cả, vùi dập tất cả sự yên bình của một miền quê gây nên cảnh tang thương, chết chóc, chia lìa lứa đôi.

Một cuộc chiến đã diễn ra vì tình yêu quê hương đất nước, người Việt Nam đã đứng lên theo tiếng gọi của con tim và đã giành lại được hòa bình, độc lập, đoàn kết cùng với các bạn bè năm châu để đem lại sức mạnh đánh đuổi cái ác, đem lại nền hòa bình chung cho toàn thế giới.

Đôi bờ sông Hàn huyền thoại đã chứng kiến những bông hoa sáng rực bầu trời cùng với bạn bè năm châu trong đêm hội, thể hiện một thành phố Đà Nẵng trẻ trung, năng động, đoàn kết, hiếu khách và không ngừng phát triển.

Nhạc nền được sử dụng cho màn trình diễn của đội pháo hoa Đà Nẵng – Việt Nam không chỉ được “đo ni đóng giầy” nhằm đảm bảo truyền tải chủ đề mà còn thể hiện sự chắt lọc kĩ càng các bản nhạc “bắt kịp xu hướng” của Việt Nam và thế giới như tác phẩm hòa tấu hào hùng One Above All của công ty chuyên sản xuất nhạc phim cho các bom tấn Hollywood, ca khúc “triệu view” Touch by Touch hay bài ca truyền cảm hứng tự hào dân tộc “Việt Nam ơi” và “Đà Nẵng pháo hoa khúc tình ca”.

“Tiết mục “Đôi bờ huyền thoại” của chúng tôi sẽ cho thấy sự đổi thay ngoạn mục của sông Hàn song hành cùng thành phố Đà Nẵng để trở thành một trong những thành phố đáng sống nhất thế giới. Mặc dù chúng tôi có hạn chế về bề dày tham dự các cuộc thi quốc tế, nhưng đội có thể mang đến cho khán giả trong và ngoài nước những màn trình diễn đặc sắc, những khoảnh khắc khó quên sẽ thắp sáng bầu trời sông Hàn” – ông Chính khẳng định.

Ông Chính cũng chia sẻ việc được trình diễn cùng đội pháo hoa đến từ Nga trong đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2019 là niềm vinh dự với đội. “Chúng tôi đã từng chạm mặt đội pháo hoa đến từ Nga từ năm 2013 trong cuộc thi trình diễn pháo hoa Đà Nẵng và giành đồng hạng ba năm đó với họ. Chúng tôi tôn trọng đội pháo hoa Nga bởi họ có bề dày kinh nghiệm hơn chúng tôi gần 30 năm và là đội mạnh trên đấu trường pháo hoa quốc tế. Tuy nhiên không phải vì thế mà chúng tôi e sợ đội bạn.” – ông Chính cho hay.

Được thành lập bởi UBND TP. Đà Nẵng năm 2008, Đội pháo hoa Đà Nẵng – Việt Nam là đại diện Việt Nam đầu tiên tham gia cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế với trang thiết bị hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế. Các thành viên trong nhóm đã tham gia các khóa đào tạo ở nước ngoài và các khóa học nâng cao thường xuyên để cải thiện kỹ năng trình diễn pháo hoa.

Mặc dù là một trong những đội pháo hoa “trẻ” nhất Lễ hội về bề dày kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhưng Đội pháo hoa Đà Nẵng – Việt Nam đã gặt hái không ít giải thưởng pháo hoa trong và ngoài nước, đáng kể đến như Giải nhất Lễ hội Global Fest (Canada), Giải nhì Lễ hội Fireworks of Light (Canada), Giải ba tại các Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng từ 2009 – 2015…