Chung tay vì “ly sữa học đường” cho trẻ em thủ đô ngày hôm nay

Ông Phạm Xuân Tiến – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phát biểu tại sự kiện.

Ông Nguyễn Hồng Sinh - Giám đốc kinh doanh nội địa của Vinamilk phát biểu tại sự kiện.

Em Đỗ Vũ Đan Linh - học sinh lớp 5A6, trường Tiểu học Kim Đồng đại diện các em học sinh phát biểu tại sự kiện

Nghi thức ra mắt sản phẩm sữa học đường.

Bà Bùi Thị Hương – Giám đốc Điều hành Vinamilk trao sữa cho các em học sinh.

Giáo viên hướng dẫn các em gấp vỏ hộp sữa.

Những vỏ hộp sữa được các em dán thành lời cảm ơn tới các lãnh đạo, cha mẹ và thầy cô.

Dòng chữ “Thank you” được làm từ những vỏ hộp sữa, là thông điệp mà các em học sinh muốn dành tặng các vị lãnh đạo, cha mẹ và thầy cô.

Tiết mục văn nghệ của các em trường Tiểu học Kim Đồng.

Các em hào hứng uống sữa Trước đó, Vinamilk và Sở giáo dục & đào tạo Hà Nội, các Phòng Giáo dục quận huyện đã tiến hành tập huấn liên tục trong 10 ngày trên khắp 30 quận, huyện trong địa bàn thành phố Hà Nội cho gần 10.000 đại biểu bao gồm Ban giám hiệu, các giáo viên và đại diện hội phụ huynh học sinh từ 1.847 trường công lập và 2.509 nhóm trẻ nhằm cung cấp những kiến thức chuyên môn cần thiết liên quan đến việc triển khai chương trình Sữa học đường vào đầu năm 2019.

Vào sáng ngày 2.1.2019, những hộp sữa đầu tiên trong chương trình sữa học đường Hà Nội đã được trao cho các em học sinh trường tiểu học Kim Đồng, quận Ba Đình trong bầu không khí hân hoan, náo nức đánh dấu một sự kiện có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với trẻ em Hà Nội nói riêng và trẻ em cả nước nói chung. Đó chính là buổi Lễ phát động thực hiện chương trình Sữa học đường thành phố Hà Nội do Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội phối hợp với công ty Cổ phần Sữa Việt Nam tổ chức với sự tham dự của Đại diện Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội, các sở ban ngành liên quan, đại diện Ban Giám Hiệu các trường mầm non và tiểu học tại quận Ba Đình, đại diệnphụ huynh học sinh và hơn 2000 em học sinh của trường tiểu học Kim Đồng, Quận Ba Đình.Dưới sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, đề án Sữa học đường Hà Nội đã được thực hiện theo hình thức đấu thầu công khai, rộng rãi và minh bạch với những tiêu chuẩn đấu thầu khắt khe nhằm chọn ra nhà thầu uy tín, có đủ năng lực sản xuất với giá thành phù hợp. Sau hơn 1 tháng xét thầu, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chính thức chọn công ty Cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk là đơn vị cung cấp sữa cho đề án với mức hỗ trợ 23% (cao hơn mức mời thầu 3%), đã giúp tiết kiệm cho ngân sách thành phố hơn 300 tỷ đồng.Tại buổi lễ phát động, Đại diện Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, đại diện Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội và các Sở ban ngành, đại diện Phòng Giáo dục Đào tạo quận Ba Đình, Ban giám hiệu và Phụ huynh học sinh trường tiểu học Kim Đồng, đại diện công ty Vinamilk đã cùng nhau trao những hộp sữa học đường đầu tiên cho hơn 2000 em học sinh trường tiểu học Kim Đồng.Đây chính là những “trái ngọt” đấu tiên của Quyết định 1340 của Thủ tướng chính phủ với mục tiêu: "Cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em mẫu giáo và tiểu học thông qua hoạt động cho trẻ em uống sữa hàng ngày nhằm giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng, nâng cao tầm vóc, thể lực của trẻ em Việt Nam góp phần phát triển nguồn nhân lực trong tương lai”.Chương trình sữa học đường không chỉ có ý nghĩa nhân văn và ý nghĩa xã hội to lớn đối với sự phát triển của trẻ em Việt Nam - nguồn nhân lực trong tương lai của đất nước mà còn thể hiện rõ nét sự quyết tâm, đồng lòng của tất cả các cấp, các ngành của thành phố Hà Nội, các quận huyện, các đơn vị nhà trường và hơn nữa là sự ủng hộ của cha mẹ học sinh và những nỗ lực của doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện chương trình. Bên cạnh đó, chương trình còn giúp giảm bớt các gánh nặng về tài chính đối với gia đình và xã hội, đem lại cho các em sự bình đẳng trong việc tiếp cận các nguồn dinh dưỡng có lợi và giúp các em được hưởng đầy đủ, trọn vẹn các quyền lợi được nêu trong Công ước Quyền trẻ em, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của Việt Nam và Quốc tế.Chính vì những lý do đó, mà các em học sinh trường tiểu học Kim Đồng đã gửi những lời cảm ơn rất thơ ngây nhưng cũng đầy cảm xúc đến lãnh đạo sở ban ngành, thầy cô và cha mẹ: “Chúng cháu biết được để chúng cháu đươc uống sữa trong chương trình sữa học đường ngày hôm nay, các bác, các cô chú đã vất vả chuẩn bị từ biết bao ngày qua. Chúng cháu cảm nhận được tình thương và sự chăm lo từ các cô các chú để chúng cháu được phát triển tốt. Chúng cháu xincảm ơn các bác lãnh đạo, các cô chú, thầy cô giáo và bố mẹ đã đem lại cho chúng cháu chương trình này. Chúng cháu cũng mong các bạn học sinh cả nước cũng sẽ được uống sữa học đường như chúng cháu để cùng cao hơn, khỏe hơn và thông minh hơn cùng góp phần xây dựng đất nước Việt Nam tươi đẹp”Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồng Sinh – Giám đốc kinh doanh nội địa của Vinamilk cho biết: “Riêng đối với Thành phố Hà Nội, đây là đề án Sữa học đường lớn nhất cả nước, đòi hỏi sự triển khai thực hiện phải rất chuyên nghiệp, đơn vị cung cấp phải có đủ tiềm lực về tài chính, về năng lực sản xuất. Với chương trình Sữa học đường của Hà Nội, Vinamilk đã và đang làm những gì tốt nhất có thể cho học sinh thủ đô nên không đặt yếu tố thương mại gì trong chương trình này và mong muốn chung tay vì một Việt Nam vươn cao. Vì vậy, Vinamilk cam kết sẽ thực hiện thật tốt và làm hết sức mình để đáp lại sự tin tưởng của lãnh đạo Thành phố, các Sở, ngành Hà Nội và mong muốn là đơn vị đồng hành lâu dài với Thành phố Hà Nội trong chương trình Sữa học đường, cũng như các hoạt động an sinh xã hội khác trên địa bàn Thành phố.”Tại buổi Lễ, ban tổ chức cũng tổ chức hoạt động hướng dẫn các em xếp gọn hộp sữa để thu gom sau khi sử dụng nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường Thủ đô. Thông qua trò chơi “xếp hộp sữa” vui nhộn với sự dẫn dắt của MC Xuân Bắc, hàng trăm em học sinh đã cùng nhau xếp hộp sữa thành hình chữ “THANK YOU” để một lần nữa tặng đến cho đại diện những lãnh đạo,thầy cô và ba mẹ cùng các cô, chú thực hiện chương trình Sữa học đường có mặt tại buổi lễ.