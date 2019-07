Bamboo bay đúng giờ nhất toàn ngành hàng không Việt Nam 6 tháng qua

Ngày 8/7, Cục Hàng không Việt Nam công bố báo cáo tổng hợp tình hình khai thác chuyến bay đúng giờ của các hãng hàng không Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2019.



Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2019, Bamboo Airways đã thực hiện 6.700 chuyến bay, số chuyến bay đúng giờ là 6.287 chuyến bay, tương ứng với tỉ lệ OTP93,8%, cao hơn mức chung 84,8% của toàn ngành hàng không Việt Nam.

Với con số ấn tượng này, Bamboo Airways là hãng hàng không dẫn đầu tỉ lệ bay đúng giờ toàn ngành, vượt tỷ lệ OTP của hãng hàng không đúng giờ nhất thế giới năm 2018 là Copa Airlines với 89,79%, và tỷ lệ OTP trung bình toàn cầu là xấp xỉ 75%.

Bamboo Airways bay đúng giờ nhất toàn ngành hàng không Việt Nam 6 tháng đầu năm 2019 VASCO đứng vị trí thứ 2 với 6.186 chuyến bay đúng giờ trên tổng số 6.650 chuyến bay, tương ứng tỉ lệ OTP 93%. Các vị trí thứ 3 và thứ 4 lần lượt là Vietnam Airlines và Vietjet Air với tỉ lệ OTP 89.1% và 81,5%.



Riêng Jetstar Pacific có 14.177 chuyến bay cất cánh đúng giờ trong tổng số 18.146 chuyến khai thác, chiếm tỉ lệ 78,1%, thấp nhất toàn ngành.

Theo báo cáo của Cục Hàng không, nguyên nhân khiến tàu bay cất cánh không đúng giờ thường là do tàu bay về muộn, sự cố về trang thiết bị và dịch vụ cảng, do hãng hàng không xếp lịch chưa khoa học, do quản lí điều hành sân bay, do thời tiết…

Cục Hàng không Việt Nam cho rằng, việc chậm chuyến, hủy chuyến bay của các hãng hàng không gây ra những ảnh hưởng lớn không chỉ cho hãng hàng không, cho hành khách, các đơn vị cung cấp dịch vụ tại cảng hàng không, sân bay mà còn cho cả nền kinh tế.

Đại diện lãnh đạo của Bamboo Airways cho biết Hãng vẫn đang không ngừng nỗ lực để cải thiện chỉ số OTP, đảm bảo sự an tuyệt đối cho mọi chuyến bay.

Bamboo Airways vẫn đang không ngừng nỗ lực để cải thiện chỉ số OTP, đảm bảo sự an tuyệt đối cho mọi chuyến bay Cụ thể, Bamboo Airways đang đẩy mạnh phát triển nhân lực, vật lực, trong đó, dự kiến đến năm 2020, đội bay của Bamboo Airways sẽ đạt 30 - 40 máy bay bao gồm các mẫu Airbus A321neo và Boeing 787-9 Dreamliner. Dự kiến, những chiếc máy bay thân rộng đầu tiên sẽ được Boeing bàn giao cho Bamboo Airways vào quý IV/2020.



Trước đó, để phục vụ hoạt động của Hãng, Bamboo Airways đang lên kế hoạch thuê máy bay với các đối tác, tiến tới đưa vào khai thác mẫu máy bay Boeing 787–9 ngay trong năm nay.

Vị này cũng cho biết thêm, sau 6 tháng đi vào hoạt động, tỉ lệ lấp đầy các chuyến bay của Bamboo Airways đạt trung bình 90% và tỷ lệ các chuyến bay an toàn đạt 100%. Trong tháng 7/2019 này, Bamboo Airways cũng sẽ chào đón vị khách thứ 1 triệu đầu tiên.