“Máy giặt người” Nhật Bản giá 10 tỷ gây sốc

Số hóa

“Máy giặt người” Nhật Bản giá 10 tỷ gây sốc


Science Inc. ra mắt “máy giặt người Mirai” có thể rửa sạch cơ thể và tâm hồn, giá tới 10 tỷ đồng.

Thiên Trang (TH)
Science Inc. Nhật Bản vừa chính thức thương mại hóa sản phẩm “máy giặt người Mirai” tại Osaka Expo 2025.
Thiết bị hoạt động như bồn tắm spa tự động, làm sạch toàn thân chỉ trong 15 phút.
Người dùng bước vào khoang, máy sử dụng bong bóng siêu nhỏ để rửa sạch và lau khô.
Công ty khẳng định máy không chỉ làm sạch cơ thể mà còn “rửa sạch tâm hồn”.
Khoang dài 2,5m, rộng 1m, cao 2,6m, tích hợp AI để cá nhân hóa trải nghiệm.
Giá bán lên tới 60 triệu Yên (khoảng 10 tỷ đồng), hướng tới spa và khách sạn cao cấp.
Sản phẩm được sản xuất giới hạn 40-50 chiếc, nhiều khách hàng đã đặt mua trước.
Đây là bước tiến trong tự động hóa chăm sóc, mở đường cho hệ thống hỗ trợ người cao tuổi tương lai.
Thiên Trang (TH)
#máy giặt người #Osaka Expo 2025 #Science Inc. #Mirai #tự động hóa

