Máy giặt “Mickey” 3 lồng gây sốt Trung Quốc, giá vẫn cháy hàng

Số hóa

Mẫu máy giặt 3 lồng lấy cảm hứng từ chuột Mickey của Haier gây bão tại Trung Quốc, giá gần 20 triệu đồng vẫn được săn đón.

Haier vừa tạo nên hiện tượng tiêu dùng mới khi ra mắt mẫu máy giặt 3 lồng độc đáo, nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới trẻ Trung Quốc.
Sản phẩm thuộc thương hiệu Leader gây ấn tượng với thiết kế ba lồng giặt xếp tầng, gợi hình ảnh chuột Mickey ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Cấu trúc gồm một lồng lớn 10,5 kg và hai lồng nhỏ 1 kg cho phép giặt quần áo, đồ lót và tất cùng lúc nhưng vẫn tách biệt hoàn toàn.
Hệ thống tuần hoàn nước 12 đường giúp tránh lây nhiễm chéo, giải quyết thói quen giặt riêng đồ cá nhân vốn rất phổ biến tại Trung Quốc.
Dù kích thước lớn, máy vận hành êm nhờ thuật toán cân bằng AI và hoàn thành chu trình giặt chỉ trong 22 phút.
Các tính năng cao cấp như khử trùng UV, chương trình giặt áo ngực và tốc độ vắt 1.400 vòng/phút càng làm tăng sức hút sản phẩm.
Máy được niêm yết giá 4.999 nhân dân tệ, tương đương gần 20 triệu đồng, nhưng vẫn nhận tới khoảng 88.000 đơn đặt trước.
Trên Weibo, các chủ đề về máy giặt “Mickey” liên tục leo top, cho thấy giới trẻ sẵn sàng chi tiền cho thiết bị giúp tiết kiệm thời gian và công sức.s
