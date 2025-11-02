Hà Nội

LG AI DD 2.0 biến máy giặt thành “trợ thủ xanh” của gia đình hiện đại

Số hóa

LG AI DD 2.0 biến máy giặt thành “trợ thủ xanh” của gia đình hiện đại

Không chỉ giặt sạch và bảo vệ sợi vải, LG AI DD™ 2.0 còn giúp tiết kiệm năng lượng, giảm vi nhựa và góp phần xây dựng lối sống xanh, bền vững cho người dùng.

Công nghệ LG AI DD™ 2.0 trên dòng máy giặt sấy mới giúp “hiểu” từng loại vải và tự động điều chỉnh chu trình giặt tối ưu.
Kết hợp cùng động cơ Inverter Direct Drive™ và 6 Motion™, máy giặt mang lại khả năng làm sạch sâu mà vẫn bảo vệ sợi vải tốt hơn 10%.
Điểm nổi bật là chế độ giặt Lọc vi nhựa, giúp giảm tới 60% hạt vi nhựa thải ra môi trường, bước tiến lớn trong hành trình chống ô nhiễm đại dương.
Công nghệ ezDispense™ tự động định lượng nước giặt, xả, tránh lãng phí và tiết kiệm chi phí cho người dùng.
Thiết kế máy giặt mới nhỏ gọn, sử dụng linh kiện tái chế và loại bỏ vật liệu mạ crom để giảm phát thải carbon và bảo vệ sức khỏe.
Bảng điều khiển với màn hình LCD tinh giản giúp trải nghiệm sử dụng hiện đại, trực quan và thân thiện hơn.
Nhờ tối ưu thuật toán và hiệu suất động cơ, máy giặt sấy LG mới tiêu thụ ít hơn 40% năng lượng so với tiêu chuẩn châu Âu hạng A.
Kết hợp cùng ứng dụng LG ThinQ, người dùng có thể theo dõi điện năng, đặt mục tiêu tiết kiệm và biến giặt giũ thành thói quen sống xanh mỗi ngày.
