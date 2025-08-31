Hà Nội

Xã hội

Điều tra vụ người đàn ông tử vong bất thường ở Khánh Hoà

Một người dân khi tới khu vực Bãi Chuối (thôn Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải, Khánh Hoà) bàng hoàng phát hiện thi thể người đàn ông nên cấp báo chính quyền địa phương.

Hạo Nhiên

Ngày 31/8, thông tin từ UBND xã Vĩnh Hải cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi một người đàn ông tử vong bất thường ở khu vực Bãi Chuối.

Trước đó, tối 30/8, người dân địa phương khi tới khu vực Bãi Chuối gần bãi biển thuộc thôn Vĩnh Hy (xã Vĩnh Hải) thì bàng hoàng phát hiện người đàn ông nằm bất động, sùi bọt mép nên cấp báo chính quyền địa phương.

a1-20250831100253-20250831103000.jpg
Hiện trường vụ việc.

Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân không phải người địa phương, trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, mặc áo thun màu đen, quần lửng màu vàng, có hình xăm chạy dài trên cánh tay trái.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video phát hiện thi thể người đàn ông trên sông Tô Lịch:

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
