Xã hội

Phát hiện thi thể người đàn ông trong nhà hoang ở Lâm Đồng

Ngửi thấy mùi hôi phát ra từ căn nhà bỏ hoang, người dân phường Bình Thuận (Lâm Đồng) tới kiểm tra thì tá hoả phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy.

Hạo Nhiên

Ngày 01/9, thông tin từ UBND phường Bình Thuận (Lâm Đồng) xác nhận, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra vụ thi thể một người đàn ông được phát hiện trong nhà kho bỏ hoang.

Trước đó, khoảng 9h cùng ngày, người dân địa phương phát hiện mùi hôi phát ra từ căn nhà kho bỏ hoang, cạnh ga Phú Hội cũ (khu phố Đại Thiện 1, phường Bình Thuận) nên tới kiểm tra thì tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông đang trong tình trạng phân hủy mạnh, nên đã trình báo cơ quan chức năng.

z6966214062551-6cfd4485c7d6d60b6aaf912d3729ef4b.jpg
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Hữu Phúc.

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, thi thể người đàn ông được xác định là ông L.T.B. (SN 1973), nhà ở gần đó. ông B. rời khỏi nhà đã hơn 10 ngày, gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không thấy.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video phát hiện thi thể người đàn ông trên sông Tô Lịch:

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Công an Lâm Đồng #thi thể #phân huỷ #điều tra #tử vong

