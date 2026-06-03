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Kho tri thức

Điều kinh dị của loài chim nhỏ khiến người châu Âu cổ đại tin vào ma thuật

Giữa những khu rừng và đồng cỏ châu Âu, có một loài chim nhỏ bé sở hữu hành vi tự vệ kỳ lạ đến mức khiến người xem không tin vào mắt mình.

T.B (tổng hợp)

Chim vẹo cổ (Jynx torquilla), còn gọi là vẹo cổ Âu Á hay wryneck, là một thành viên đặc biệt của họ gõ kiến. Loài chim này phân bố rộng khắp châu Âu, Bắc Phi và phần lớn châu Á ôn đới, di cư xuống châu Phi hoặc Nam Á để tránh mùa đông. Tuy thuộc họ gõ kiến, chim vẹo cổ lại có ngoại hình và tập tính rất khác các họ hàng nổi tiếng của mình.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Với chiều dài khoảng 16–18 cm, chim vẹo cổ có bộ lông màu nâu xám pha các vệt đen phức tạp giống hệt vỏ cây hoặc lớp lá khô. Nhờ khả năng ngụy trang tuyệt vời này, chúng có thể đứng bất động trên cành cây mà gần như biến mất khỏi tầm mắt của kẻ săn mồi.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Tuy nhiên, điều làm nên danh tiếng của Jynx torquilla lại là hành vi phòng thủ độc đáo. Khi cảm thấy bị đe dọa, đặc biệt là khi đang ở trong tổ, con chim sẽ kéo dài cổ, xoay đầu liên tục sang hai bên, phát ra tiếng rít giống tiếng rắn và thực hiện những chuyển động uốn lượn đầy bất thường. Cảnh tượng này khiến nhiều động vật săn mồi phải chùn bước. Chính tập tính ấy đã mang lại cho loài chim cái tên "vẹo cổ".

Ảnh: Wikimedia Commons.

Tên khoa học Jynx cũng có lịch sử thú vị. Trong thần thoại Hy Lạp cổ đại, "Iynx" là một sinh vật liên quan đến bùa mê và phép thuật tình yêu. Người Hy Lạp và La Mã cổ đại từng tin rằng hành vi kỳ lạ của loài chim này mang sức mạnh siêu nhiên. Từ đó, tên của nó còn trở thành nguồn gốc của từ "jinx" trong tiếng Anh, mang nghĩa lời nguyền hoặc vận rủi.

Dù thuộc họ gõ kiến, chim vẹo cổ hiếm khi đục thân cây để tìm thức ăn. Thay vào đó, chúng dành phần lớn thời gian trên mặt đất để săn kiến. Chiếc lưỡi dài, dính và có thể thò ra rất xa giúp chúng dễ dàng bắt hàng trăm con kiến và ấu trùng mỗi ngày. Trên thực tế, kiến chiếm phần lớn khẩu phần ăn của loài chim này.

Một đặc điểm thú vị khác là chim vẹo cổ không tự xây tổ. Chúng thường tận dụng các hốc cây tự nhiên hoặc những tổ bỏ hoang của các loài gõ kiến khác. Điều này giúp chúng tiết kiệm năng lượng nhưng cũng khiến chúng phụ thuộc khá nhiều vào môi trường sống có cây cổ thụ.

Ngày nay, quần thể chim vẹo cổ tại nhiều khu vực châu Âu đang suy giảm do mất môi trường sống và sự suy giảm của các đàn kiến tự nhiên. Dù vậy, mỗi khi mùa xuân trở lại, tiếng kêu đặc trưng cùng những màn xoay cổ kỳ quái của chúng vẫn tiếp tục gây kinh ngạc cho những người yêu thiên nhiên.

Nhỏ bé, kín đáo nhưng đầy bí ẩn, chim vẹo cổ là minh chứng cho việc thiên nhiên luôn có những cách sáng tạo đáng kinh ngạc để giúp sinh vật tồn tại và tự vệ trước thế giới đầy hiểm nguy.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
#Hành vi tự vệ độc đáo của chim vẹo cổ #Ý nghĩa thần thoại của tên chim trong cổ đại #Khả năng ngụy trang và săn mồi của chim #Phụ thuộc vào môi trường tự nhiên và mất môi trường sống #Vai trò của chim vẹo cổ trong hệ sinh thái

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