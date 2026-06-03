Tận mục loại trà đắt đỏ bậc nhất thế giới, gần 5 tỷ đồng/kg

Mức giá đắt đỏ của loại đặc sản này bắt nguồn từ quy trình chế tạo phức tạp và tính chất quý hiếm của chúng.

Glassbelly Tea Lab, một nhà hàng cao cấp ở Hong Kong (Trung Quốc), chuyên về các loại trà đá ô long, được coi là nơi bán những loại trà đắt nhất thế giới. Các loại trà ô long của Glassbelly được trồng trên đá từ dãy núi Wuyi ở tỉnh Phúc Kiến, miền đông Trung Quốc, nên được gọi chung là "trà đá".

Các giống trà đá nổi tiếng nhất của núi Wuyi bao gồm Rougui, Da Hong Pao và Shui Xian (các loại trà mang tên thương mại Cinnamon, Big Red Robe và Narcissus).

Đáng chú ý, loại trà đắt nhất của nhà hàng là Niu Lan Keng Rougui, một loại trà Rougui có hương quế quý hiếm. Loại trà này có nguồn gốc từ đá ở một dòng suối trong thung lũng Niu Lan Keng, nằm trên dãy núi Wuyi.

Niu Lan Keng Rougui là một trong những loại trà Trung Quốc đắt nhất trên thị trường

Một ly trà Rougui này tại Glassbelly có giá khoảng 3.577 USD, trong khi một cân trà có giá khoảng 184.615 USD (khoảng 4,8 tỷ đồng). Để so sánh, một bình trà 150-200ml nói chung sẽ được pha với khoảng 5g lá trà.

Người sáng lập nhà hàng Glassbelly, Wing Yeung, giải thích rằng rất khó để có được trà đích thực. Mọi chuyện mua bán nguyên liệu trà chính hiệu đều phải trong vòng đàm phán bí mật. "Mọi người ở Wuyi sẽ cố gắng bán cho bạn "Da Hong Pao chính hiệu". Tuy nhiên, cả ngọn núi chỉ có 6 cây Da Hong Pao gốc và chúng không phải để bán. Da Hong Pao gọi là chính hiệu cũng chỉ được lai tạo từ những cây gốc và rất hạn chế. Vì vậy, rất khó để tìm ra liệu trà có đúng như những gì người bán tuyên bố hay không", cô Yeung giải thích.

Cô Yeung cho biết thêm, chính "độ phức tạp" trong việc mua trà Niu Lan Keng Rougui chính hiệu đã khiến trà trở nên đắt đỏ.

Các loại trà quý hiếm từ lâu đã có giá cao ngất ngưởng ở Trung Quốc. Đây không phải điều gì mới mẻ.

Vào năm 2002, 20 gam Da Hong Pao - cũng là một loại trà của núi Wuyi, từng chỉ dành riêng cho nhà vua trước đây - đã được bán đấu giá với giá 180.000 NDT ở Quảng Châu.

Vào năm 2009, một viên Taiping Houkui (trà xanh từ An Huy) nặng 100 gram đã được bán đấu giá với giá 200.000 NDT ở Tế Nam.

Hay vào tháng 12/2021, Sotheby's Hong Kong đã mở một cuộc đấu giá trà lần đầu tiên, tập trung vào loại trà Puerh cổ điển. Một chiếc bánh trà nặng 330 gam (lá trà nén dưới dạng bánh) được bán với giá 562.500 HKD.

Trung Quốc có sáu loại trà chính là: trà xanh, trà trắng, vàng, ô long, trà đen và trà đậm. Mỗi loại trên sẽ tiếp tục được chia nhỏ theo cách chế biến lá trà và thời gian lên men (Trà xanh chưa lên men trong khi trà đậm được lên men hai lần). Dưới mỗi loại này sẽ lại có nhiều loại trà khác nhau được đặt tên vì một số lý do như vị trí mà nó được thu hoạch. Ví dụ, trà Puerh chỉ có thể đến từ một số vùng ở tỉnh Vân Nam. Những chiếc lá trà được cho là cũng rất quan trọng. Trà Lapsang Souchong sử dụng toàn bộ lá trà trong khi trà Jin Jun Mei chỉ sử dụng phần búp của lá.

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