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Kho tri thức

Khai quật mộ cổ ở Nga, phát hiện thanh kiếm lưỡi cong lớn bất thường

Khi tiến hành cuộc khai quật tại một nghĩa địa ở vùng Astrakhan, Nga, các nhà khảo cổ tìm thấy thanh kiếm lưỡi cong có kích thước "bất thường", dài khoảng 1,2m.

Tâm Anh (TH)

Khu nghĩa địa “Tổ Đại Bàng” ở Astrakhan, Nga là một trong những địa điểm khảo cổ quan trọng. Trong các cuộc khai quật vào năm 2025, các nhà khảo cổ đã phát hiện 50 ngôi mộ thời Trung cổ. Trong số này có một ngôi mộ chứa thanh kiếm lưỡi cong lớn bất thường và được bảo quản cực kỳ tốt. Kết quả kiểm tra niên đại cho thấy vũ khí này có từ thế kỷ 13.

Theo kết quả đo đạc, thanh kiếm dài khoảng 1,2m. Với kích thước này, các nhà nghiên cứu nghi ngờ nó có thể được chế tạo riêng cho một chiến binh có chiều cao vượt trội. Nhưng đó không phải là điều bất thường duy nhất mà các nhà khảo cổ tìm thấy trong các cuộc khai quật gần đây tại Eagle's Nest.

Thanh kiếm dài khoảng 1,2m trên được tìm thấy bên trong ngôi mộ số 53. Các nhà khảo cổ cho hay ngôi mộ có hình bầu dục này. Bên trong mộ cổ có niên đại từ giữa thế kỷ 13 này có một thi hài được đặt quay mặt về hướng Đông và được phủ bởi “một lớp phủ tối màu” mà họ tin rằng có thể là dấu vết của “áo giáp da và mũ sắt”. Bên cạnh bộ hài cốt, họ tìm thấy một mũi tên đầu phẳng, 2 mũi tên đầu vuông và thanh kiếm lưỡi cong được đặt bên trong một vỏ gỗ.

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Thanh kiếm dài khoảng 1,2m được tìm thấy trong ngôi mộ số 53 ở Astrakhan, Nga. Ảnh: Astrakhan Museum-Reserve.

“Thanh kiếm lưỡi cong được các nhà khảo cổ cẩn thận đưa ra khỏi địa điểm khai quật nguyên khối, bao gồm cả đất với trọng lượng gần 15 kg”, chuyên gia phục chế Mikhail Golovachev giải thích về quá trình bảo tồn vũ khí này kéo dài 4 tháng.

Theo chuyên gia phục chế Golovachev, đây là một trường hợp bảo quản độc đáo. Việc lưỡi kiếm sắt được giữ trong vỏ gỗ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo quản vũ khí cổ xưa này. Gỗ được bảo quản nhờ oxit sắt.

Sau khi được phục chế, các nhà khảo cổ nhận ra rằng đây là một vũ khí "khác thường". Thanh kiếm dài khoảng 1,2m trong khi hầu hết các thanh kiếm khác có cùng niên đại chỉ dài hơn 60 cm. Vì vậy, họ tin rằng thanh kiếm lưỡi cong dài 1,2m không phải là vũ khí được sản xuất hàng loạt mà có lẽ được làm riêng cho một cá nhân.

“Trong trường hợp này, chúng tôi suy đoán thanh kiếm được đặt riêng cho một người cao gần 2m để có thể rút kiếm ra khỏi vỏ”, chuyên gia phục chế Golovachev giải thích.

Tuy nhiên, người được chôn cất trong ngôi mộ có chứa thanh kiếm trên lại không sở hữu chiều cao như vậy. Người này chỉ cao khoảng 1,75m. Điều này khiến các chuyên gia "bối rối" liệu người đàn ông cao khoảng 1,75m có thực sự từng sử dụng thanh kiếm dài 1,2m hay vũ khí này chỉ đơn giản là đồ tùy táng được chôn cất cùng người chết.

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#Thanh kiếm lưỡi cong khổng lồ #Vũ khí thời Trung cổ #mộ cổ #ngôi mộ cổ

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