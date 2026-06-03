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Kho tri thức

Sceilg Mhichíl- Tu viện cô độc giữa đại dương từng xuất hiện trong Star Wars

Nhô lên từ Đại Tây Dương như một kim tự tháp đá khổng lồ, Sceilg Mhichíl là một trong những di sản ngoạn mục nhất châu Âu.

Thanh Bình (tổng hợp)

Nằm cách bờ biển phía tây nam của Ireland khoảng 12 km, Sceilg Mhichíl (hay Skellig Michael theo tên tiếng Anh) là một hòn đảo đá dựng đứng giữa Đại Tây Dương.

Với độ cao hơn 200 mét so với mặt biển, hòn đảo trông như một pháo đài tự nhiên bị cô lập khỏi phần còn lại của thế giới. Chính sự biệt lập đặc biệt ấy đã khiến nơi đây trở thành một trong những địa điểm tu hành khắc nghiệt nhất trong lịch sử Kitô giáo.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Khoảng từ thế kỷ VI hoặc VII, các tu sĩ Kitô giáo đã chọn đỉnh đảo làm nơi xây dựng tu viện. Điều đáng kinh ngạc là họ thực hiện công việc này trên một hòn đảo hầu như không có đất bằng, thường xuyên hứng chịu gió mạnh, sương mù và những cơn bão từ Đại Tây Dương. Để lên được khu tu viện, các tu sĩ phải leo hàng trăm bậc thang đá được đục trực tiếp vào sườn núi dựng đứng.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Điểm nổi bật nhất của Sceilg Mhichíl là quần thể nhà đá hình tổ ong độc đáo. Những công trình này được xây dựng hoàn toàn bằng kỹ thuật xếp đá khô, không sử dụng vữa kết dính. Sau hơn một thiên niên kỷ chịu tác động của gió biển và thời tiết khắc nghiệt, nhiều công trình vẫn đứng vững đáng kinh ngạc. Đây được xem là một trong những ví dụ xuất sắc nhất về kiến trúc tu viện đầu thời Trung Cổ ở châu Âu.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Cuộc sống trên đảo không hề dễ dàng. Các tu sĩ sống bằng việc đánh cá, thu hoạch chim biển, trồng một lượng nhỏ thực phẩm và tích trữ nước mưa. Trong nhiều thế kỷ, họ gần như tách biệt khỏi thế giới bên ngoài để dành trọn thời gian cho cầu nguyện và chiêm niệm. Chính sự khắc khổ ấy đã khiến Sceilg Mhichíl trở thành biểu tượng của tinh thần tôn giáo thời kỳ đầu tại Ireland.

Ngoài giá trị lịch sử, hòn đảo còn là thiên đường của động vật biển và chim biển. Hàng chục nghìn cá thể hải âu, chim cốc và đặc biệt là Atlantic Puffin làm tổ trên các vách đá vào mùa sinh sản. Vào mùa hè, những chú hải âu mỏ sặc sỡ xuất hiện dày đặc, tạo nên một trong những cảnh tượng thiên nhiên đẹp nhất Ireland.

Năm 1996, UNESCO công nhận Sceilg Mhichíl là Di sản Thế giới nhờ giá trị văn hóa và cảnh quan đặc biệt. Trong những năm gần đây, hòn đảo còn trở nên nổi tiếng toàn cầu khi xuất hiện trong các bộ phim thuộc loạt "Star Wars: The Force Awakens" và "Star Wars: The Last Jedi".

Ngày nay, giữa đại dương mênh mông, Sceilg Mhichíl vẫn giữ nguyên vẻ huyền bí như hàng nghìn năm trước. Những bậc đá cổ, những túp lều hình tổ ong và tiếng sóng vỗ dưới chân vách đá khiến nơi đây giống như một thế giới bị thời gian bỏ quên giữa Đại Tây Dương.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
#Di sản kiến trúc tu viện cổ #Lịch sử tu hành cô lập #Thiên nhiên và động vật biển #Kiến trúc đá khô độc đáo #Hòn đảo trong văn hóa và phim

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