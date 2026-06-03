Điều khó tin về loài cây thọ trăm tuổi, quả chua lè, Việt Nam có nhiều

Gắn liền với tuổi thơ của nhiều người Việt, cây me là một loài thực vật nhiệt đới sở hữu lịch sử văn hóa lâu đời và nhiều điều bất ngờ về khoa học.

Cây me (Tamarindus indica) là một loài cây thuộc họ Đậu (Fabaceae), nổi tiếng với những quả chứa phần thịt chua đặc trưng được sử dụng rộng rãi trong ẩm thực. Mặc dù hiện diện phổ biến tại châu Á, đặc biệt ở Ấn Độ và các nước Đông Nam Á, quê hương nguyên thủy của cây me được cho là nằm tại vùng nhiệt đới của Sudan và khu vực Đông Phi.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Tên khoa học Tamarindus indica mang một câu chuyện thú vị. Từ "tamarind" bắt nguồn từ tiếng Ả Rập "tamr hindi", nghĩa là "chà là Ấn Độ". Các thương nhân Ả Rập khi tiếp xúc với loại quả này đã nhận thấy phần thịt quả có phần giống quả chà là nên đặt tên như vậy. Trải qua hàng thế kỷ giao thương, cây me theo chân con người lan rộng khắp các vùng nhiệt đới trên thế giới.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Một cây me trưởng thành có thể cao từ 12 đến 25 mét, sở hữu tán lá rộng và rậm rạp. Loài cây này có khả năng chịu hạn tốt và tuổi thọ rất cao. Nhiều cây me cổ thụ có thể sống hàng trăm năm. Tại nhiều quốc gia nhiệt đới, cây me được trồng ven đường, trong công viên hoặc quanh đền chùa để tạo bóng mát. Những hàng me cổ thụ không chỉ góp phần làm dịu khí hậu mà còn trở thành một phần của cảnh quan đô thị.

Điểm đặc biệt nhất của cây nằm ở quả. Khi chín, lớp vỏ ngoài chuyển sang màu nâu và trở nên giòn, bên trong là phần thịt màu nâu sẫm có vị chua đặc trưng. Hàm lượng axit hữu cơ cao tạo nên vị chua nổi tiếng của me, khiến loại quả này trở thành nguyên liệu quan trọng trong nhiều món ăn. Từ các món canh chua, nước sốt, kẹo me đến những món cà ri ở Nam Á, hương vị của me đã trở thành dấu ấn ẩm thực của nhiều nền văn hóa.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Ngoài giá trị thực phẩm, cây me còn có vai trò sinh thái đáng kể. Những chùm hoa nhỏ màu vàng pha đỏ của cây thu hút nhiều loài côn trùng thụ phấn. Tán cây dày cung cấp nơi trú ẩn cho chim chóc và các sinh vật nhỏ. Gỗ me cứng, chắc và có khả năng chống mối mọt tương đối tốt nên đôi khi cũng được sử dụng trong chế tác đồ thủ công.

Ngày nay, dù xuất hiện vô số loại trái cây mới trên thị trường, cây me vẫn giữ vị trí đặc biệt trong đời sống của hàng triệu người. Đó không chỉ là một cây ăn quả, mà còn là biểu tượng của ký ức tuổi thơ, của những con đường rợp bóng mát và của hành trình kéo dài hàng nghìn năm từ châu Phi đến khắp các vùng nhiệt đới trên thế giới.