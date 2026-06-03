Bức tranh hơn 500 tuổi nghi vẽ hoàng hậu nổi tiếng nước Anh

Theo các chuyên gia, bức vẽ của họa sĩ người Đức Hans Holbein the Younger thực hiện vào khoảng những năm 1530 có thể là chân dung của hoàng hậu Anh Anne Boleyn.

Hoàng hậu Anne Boleyn là một trong những người phụ nữ nổi tiếng nhất trong lịch sử Vương quốc Anh. Bà là hoàng hậu thứ hai của Vua Henry VIII. Sau khi ly hôn với người vợ đầu tiên là Hoàng hậu Catherine xứ Aragon với lý do không sinh được con trai kế vị và tách giáo hội Anh ra khỏi giáo hội công giáo La Mã cũng như tuyên bố bản thân là người đứng đầu Anh giáo, Vua Henry VIII cưới Anne Boleyn làm vợ.

Trở thành hoàng hậu năm 1533, Anne Boleyn được Vua Henry VIII yêu say đắm và sống trong sự xa hoa. Tuy nhiên, hạnh phúc của Hoàng hậu Anne Boleyn không kéo dài. Cũng giống như Hoàng hậu Catherine xứ Aragon, người vợ thứ hai của Vua Henry VIII không sinh được con trai, chỉ có một công chúa (sau này là Nữ hoàng Elizabeth I). Cuối cùng, Hoàng hậu Anne Boleyn bị bắt giam vào tháp London vì tội ngoại tình - hành động được coi là tội phản quốc đối với người phụ nữ quyền lực bên cạnh nhà vua. Kết thúc phiên tòa xét xử, Hoàng hậu Anne Boleyn bị kết án tử hình và thi hành vào năm 1936.

Tranh chân dung Hoàng hậu Anne Boleyn. Ảnh: Public Domain.

Gần đây, một nhóm các nhà nghiên cứu đã áp dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt bằng trí tuệ nhân tạo (AI) vào một loạt tranh vẽ của Hans Holbein the Younger - họa sĩ chân dung nổi tiếng người Đức tại triều đình Tudor.

Trong nghiên cứu đăng trên tạp chí Heritage Science, nhóm chuyên gia cho biết đã bắt đầu với bộ sưu tập chân dung của Hans Holbein the Younger, người đã phác họa chân dung của nhiều thành viên trong triều đình vua Henry VIII vào thế kỷ 16. Mặc dù 85 kiệt tác của họa sĩ Holbein còn tồn tại đến nay, nhưng chỉ có 30 tác phẩm được xác định chắc chắn. Những bức tranh khác chỉ được dán nhãn nhiều thế kỷ sau đó, làm dấy lên nghi vấn về độ chính xác.

Sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt, dựa trên cấu trúc xương và các đặc điểm hình học, các nhà nghiên cứu đã đưa ra những kết luận đáng ngạc nhiên về 2 bức tranh của danh họa Holbein. Trong đó, nhân vật trong bức phác họa đầu tiên, vốn được cho là Hoàng hậu Anne Boleyn, thực chất lại là mẹ của bà - Elizabeth Howard.

Các nhà sử học từ lâu đã suy đoán về bức chân dung này. Các ghi chép và tranh vẽ đương thời miêu tả Hoàng hậu Anne Boleyn có vóc dáng mảnh mai, tóc đen. Tuy nhiên, bức chân dung của danh họa Holbein được phân tích gần đây lại cho thấy một người phụ nữ có thân hình đầy đặn hơn với mái tóc vàng. Những đặc điểm này khá phù hợp với ghi chép về bà Elizabeth Howard.

Các nhà nghiên cứu tin rằng bức tranh được dán nhãn là "người phụ nữ chưa xác định" có thể là Hoàng hậu Anne Boleyn. Ảnh: Royal Collection Trust.

Đặc biệt, một bức tranh khác của họa sĩ Holbein, được dán nhãn là "người phụ nữ chưa xác định", thực chất có thể là Hoàng hậu Anne Boleyn. Nhóm nghiên cứu đưa ra nhận định này khi thấy các đường nét gương mặt và cơ thể của nhân vật trong tranh khá tương đồng với những ghi chép về là Hoàng hậu Anne Boleyn.

Thêm nữa, ghi chú của họa sĩ Holbein cho thấy "người mẫu" trong tranh mặc trang phục sang trọng, bao gồm vải nhung và gấm. Thêm vào đó, giấy vẽ màu hồng trùng khớp với chất liệu mà họa sĩ này thường sử dụng trong thời gian Vua Henry VIII yêu đương say đắm của Hoàng hậu Anne Boleyn cũng như trong 3 năm bà làm vương hậu trước khi bị xử tử.

Các nhà nghiên cứu cũng tin rằng, bức tranh này được họa sĩ Holbein vẽ và xử lý với sự cẩn trọng đặc biệt.