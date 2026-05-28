Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Sinh vật 600 triệu tuổi, giống miếng da voi phập phồng dưới đáy biển

Trông giống một cục da xám vô tri dưới đáy biển, hải miên da voi là một sinh vật cổ xưa đầy bất ngờ của đại dương.

Thanh Bình (tổng hợp)

Ẩn mình trên các vách đá ngầm ở vùng biển Đại Tây Dương và quanh quần đảo Anh, hải miên da voi (Pachymatisma johnstonia) thường khiến thợ lặn nhầm tưởng là một khối đá mềm hoặc "mảnh da màu xám" bị bỏ quên dưới nước.

Ảnh: asturnatura

Thoạt nhìn, sinh vật này chẳng có gì giống động vật. Nó không mắt, không miệng, không tim, cũng chẳng có não. Thế nhưng Pachymatisma johnstonia thực sự là một loài động vật đa bào thuộc ngành hải miên, nhóm sinh vật được xem là một trong những nhánh động vật cổ xưa nhất còn tồn tại trên Trái Đất. Tổ tiên của chúng đã xuất hiện từ hơn 600 triệu năm trước, thậm chí trước cả thời đại khủng long rất lâu.

Ảnh: marlin.ac

Hải miên da voi thường có dạng khối tròn hoặc gồ ghề, màu xám, tím nhạt hay nâu, bề mặt dày và nhăn nheo như da voi thật. Chúng có thể phát triển đến kích thước hơn 30 cm và bám chặt vào đá dưới đáy biển sâu. Dù trông bất động, bên trong cơ thể Pachymatisma là cả một hệ thống lọc nước hoạt động liên tục. Hàng nghìn lỗ nhỏ li ti trên bề mặt hút nước biển vào cơ thể, giữ lại vi khuẩn và các hạt hữu cơ làm thức ăn rồi đẩy nước ra ngoài qua một lỗ lớn hơn ở phía trên.

Điều đáng kinh ngạc là một cá thể hải miên có thể lọc lượng nước gấp nhiều lần thể tích cơ thể mỗi ngày. Nhờ vậy, chúng đóng vai trò như “máy lọc sinh học” giúp duy trì độ sạch của môi trường biển. Một số nghiên cứu còn cho thấy các loài hải miên có khả năng hấp thu vi nhựa và chất ô nhiễm, khiến chúng trở thành đối tượng được giới khoa học quan tâm trong nghiên cứu môi trường.

Ảnh: marlin.ac

Cơ thể của hải miên da voi cũng chứa nhiều cấu trúc silica siêu nhỏ gọi là spicule, hoạt động như bộ khung nâng đỡ và lớp phòng thủ tự nhiên. Dưới kính hiển vi, những cấu trúc này có hình dạng phức tạp và đẹp đến mức trông giống các tác phẩm nghệ thuật thủy tinh tí hon.

Dù đơn giản về cấu tạo, hải miên lại có khả năng tái sinh đáng kinh ngạc. Nếu bị tách thành nhiều mảnh, các tế bào của chúng có thể tự tập hợp lại để hình thành cá thể mới. Đặc tính này khiến giới khoa học xem hải miên là “cửa sổ” giúp nghiên cứu nguồn gốc tiến hóa của động vật đa bào và cơ chế tái tạo tế bào.

Ngày nay, Pachymatisma johnstonia vẫn âm thầm tồn tại dưới làn nước lạnh của Bắc Đại Tây Dương, gần như không thay đổi qua hàng trăm triệu năm. Trong khi vô số loài sinh vật xuất hiện rồi tuyệt chủng, “cục da voi sống” này vẫn tiếp tục lọc nước biển từng ngày, như một chứng nhân lặng lẽ của lịch sử tiến hóa sự sống trên hành tinh.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
#Sinh vật cổ xưa dưới biển #Hải miên da voi và đặc điểm #Vai trò sinh thái của hải miên #Khả năng tái sinh và tiến hóa #Nghiên cứu môi trường biển

Bài liên quan

Kho tri thức

Sinh vật nhìn như con lai của mèo và linh cẩu, chỉ có ở châu Phi

Mang bộ lông đốm vằn như pha trộn giữa mèo, linh cẩu và gấu mèo, cầy hương châu Phi là một trong những động vật kỳ lạ nhất lục địa đen.

Cầy hương châu Phi, tên khoa học Civettictis civetta, là loài thú ăn đêm thuộc họ Cầy, phân bố rộng ở vùng hạ Sahara của châu Phi. Với thân hình dài, mõm nhọn, đuôi sọc đen trắng và chiếc bờm dựng dọc sống lưng, cầy hương châu Phi trông như sinh vật bước ra từ một bản phác thảo tưởng tượng của thiên nhiên.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Từ Aztec cổ đại đến Tây Nguyên: Hành trình kỳ diệu của quả bơ

Từ món guacamole Mexico đến ly sinh tố quen thuộc ở Việt Nam, quả bơ đã trở thành một “ngôi sao toàn cầu” của thế giới thực vật.

Cây bơ, tên khoa học Persea americana, có nguồn gốc từ khu vực Trung Mỹ và miền nam Mexico, nơi con người đã trồng nó từ hàng nghìn năm trước. Người Aztec cổ đại gọi quả bơ là “ahuacatl”, một từ vừa mang nghĩa “quả bơ” vừa có nghĩa khá hài hước là “tinh hoàn”, có lẽ vì hình dáng đặc trưng của loại quả này. Từ ấy sau này dần biến đổi thành “avocado” trong tiếng Anh hiện đại.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Hóa thạch hơn 540 triệu tuổi hé lộ bất ngờ về sự sống sơ khai trên Trái đất

Theo nghiên cứu mới, các chuyên gia cho biết các hóa thạch hơn 540 triệu tuổi tìm thấy ở Brazil chứa thông tin quý giá về những vi sinh vật khổng lồ cổ đại.

Trong nghiên cứu công bố trên tạp chí khoa học Gondwana Research, nhóm chuyên gia được dẫn đầu bởi TS Bruno Becker-Kerber từ Đại học São Paulo (Brazil) và Đại học Harvard (Mỹ) tuyên bố đã tìm được hóa thạch của những sinh vật "làm thay đổi hiểu biết của các nhà khoa học về sự sống sơ khai trên Trái đất".

Nhóm chuyên gia bắt tay vào nghiên cứu từ những vi hóa thạch được thu thập từ tầng địa chất Tamengo ở Brazil. Đó là những tảng đá được hình thành trong môi trường biển nông dọc theo thềm lục địa trong giai đoạn cuối cùng của quá trình hình thành siêu lục địa phương Nam Gondwana.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới