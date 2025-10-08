Điều ít biết về loại củ đắt nhất thế giới 6 triệu đồng/kg

Hà Nội

Kinh doanh

Không chỉ là một loại gia vị, Wasabi mà còn là biểu tượng của sự tinh túy và đẳng cấp.

Wasabi - củ cải ngựa Nhật Bản, là một loại củ được mệnh danh là "vàng xanh" mà mỗi khi nhắc đến tên hầu như ai cũng biết. Ảnh: Tasteatlas
Với mức giá lên đến 250 USD/kg (khoảng hơn 6 triệu đồng), Wasabi nằm trong danh sách "cây trồng đắt đỏ nhất hành tinh", khiến giới sành ăn trên toàn thế giới phải trầm trồ. Ảnh: Tasteatlas
Giống một loại rau củ hơn là một loại gia vị, wasabi được làm từ thân rễ của cây wasabi, tức là phần thân ngầm của cây. Thân ngầm này được bào mịn để tạo thành bột wasabi. Ảnh: Byfood
Wasabi đắt đỏ vì cây wasabi nổi tiếng khó trồng và đòi hỏi những điều kiện rất đặc thù. Tại Nhật Bản, cây wasabi mọc tự nhiên ở những khu vực có thung lũng sông núi, nơi nó có thể mọc dọc theo lòng suối. Ảnh: Tasteatlas
Môi trường trồng trọt lý tưởng cực kỳ hiếm, và cây wasabi cần phải ngập một phần thân trong dòng nước chảy trong vắt, khiến quá trình này càng thêm phần cầu kỳ. Ảnh: Tasteatlas
Các tỉnh Nagano, Iwate và Shimane nổi tiếng với sản lượng wasabi nội địa tại Nhật Bản. Tuy nhiên, vùng bán đảo Izu thuộc tỉnh Shizuoka mới là nơi trồng wasabi chính, sản xuất khoảng 70% sản lượng wasabi của Nhật Bản. Ảnh: Tasteatlas
Bên cạnh đó, mỗi cây wasabi phải trồng 2 năm mới có thể thu hoạch, mỗi củ chỉ nặng khoảng 300 gram. Ảnh: Tasteatlas
Đặc biệt, loại củ này sau khi thu hoạch phải được sử dụng ngay, nếu để quá 15 phút sẽ mất đi hương vị cay nồng đặc trưng. Ảnh: Tasteatlas
Do mức giá đắt đỏ nên Wasabi rất dễ bị làm giả. Theo thống kê, phần lớn Wasabi được sử dụng tại các nhà hàng Nhật Bản trên toàn thế giới (khoảng 95%) đều được làm từ củ cải cay, hạt cải bẹ và phẩm tạo màu. Ảnh: Byfood
Chỉ khoảng 5% Wasabi là được làm từ củ Wasabi nguyên chất. Ảnh: Byfood
Ngoài Nhật Bản, Wasabi mới được trồng thành công ở các một số vùng ở British Columbia (Canada), bang Oregon (Mỹ), Trung Quốc, New Zealand và Việt Nam. Ảnh: Byfood
