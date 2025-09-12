Những mẫu bánh trung thu đắt đỏ gây sốt thị trường 2025

Dịp trung thu năm nay, nhiều nhà hàng, khách sạn...trên thế giới tung ra thị trường những mẫu bánh hương vị độc đáo và đắt đỏ.

Bánh trung thu bò Wagyu: 3,3 triệu đồng

Năm nay, cửa hàng Steak King tại Hong Kong tung ra thị trường chiếc bánh trung thu bò Wagyu Wellington độc đáo. Bên ngoài bánh phồng bơ béo ngậy như các loại thông thường nhưng bên trong là nhân thịt bò Wagyu mềm mại và nấm duxelles thơm ngon.

Ảnh: Foodie Hong Kong

Mỗi hộp bánh gồm bốn chiếc 200g, giá 888 đô la Hong Kong (tương đương hơn 3,3 triệu đồng).

Bánh Trung thu trứng cá muối: 1,6 triệu đồng

Ảnh: Foodie Hong Kong

Bánh trung thu trứng cá muối phiên bản giới hạn tại Hong Kong này có sự kết hợp trứng cá muối và phô mai, tạo nên một chiếc bánh vừa sang trọng vừa độc đáo.

Mỗi hộp bánh trung thu phô mai trứng cá muối giá 498 đô la Hồng Kông/4 chiếc (tương đương hơn 1,6 triệu đồng).

Bánh trung thu đại hồng bào ô long: 1,4 triệu đồng

Ảnh: Asiafamilytraveller

Bếp trưởng Jack Lam tại nhà hàng Ming Pavilion thuộc khách sạn Island Shangri-La (Hong Kong) đã tạo nên một bộ hộp quà tặng hấp dẫn mùa trung thu năm nay.

Bộ sưu tập bánh trung thu Tea Trio gồm 6 chiếc bánh với hai hương vị: bánh trung thu đại hồng bào ô long mang đến hương vị đậm đà, thơm ngon, trong khi bánh trung thu trà nhài mang đến dư vị ấm áp, thơm ngon.

Mỗi hộp bánh trung thu đại hồng bào ô long 6 chiếc giá 418 đô la Hồng Kông (tương đương hơn 1,4 triệu đồng).