Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh

Những mẫu bánh trung thu đắt đỏ gây sốt thị trường 2025

Dịp trung thu năm nay, nhiều nhà hàng, khách sạn...trên thế giới tung ra thị trường những mẫu bánh hương vị độc đáo và đắt đỏ.

Hoàng Minh (theo Lifestyleasia)

Bánh trung thu bò Wagyu: 3,3 triệu đồng

Năm nay, cửa hàng Steak King tại Hong Kong tung ra thị trường chiếc bánh trung thu bò Wagyu Wellington độc đáo. Bên ngoài bánh phồng bơ béo ngậy như các loại thông thường nhưng bên trong là nhân thịt bò Wagyu mềm mại và nấm duxelles thơm ngon.

banh-trung-thu.jpg
Ảnh: Foodie Hong Kong

Mỗi hộp bánh gồm bốn chiếc 200g, giá 888 đô la Hong Kong (tương đương hơn 3,3 triệu đồng).

Bánh Trung thu trứng cá muối: 1,6 triệu đồng

banh-trung-thu2.jpg
Ảnh: Foodie Hong Kong

Bánh trung thu trứng cá muối phiên bản giới hạn tại Hong Kong này có sự kết hợp trứng cá muối và phô mai, tạo nên một chiếc bánh vừa sang trọng vừa độc đáo.

Mỗi hộp bánh trung thu phô mai trứng cá muối giá 498 đô la Hồng Kông/4 chiếc (tương đương hơn 1,6 triệu đồng).

Bánh trung thu đại hồng bào ô long: 1,4 triệu đồng

banh-trung-thu3.jpg
Ảnh: Asiafamilytraveller

Bếp trưởng Jack Lam tại nhà hàng Ming Pavilion thuộc khách sạn Island Shangri-La (Hong Kong) đã tạo nên một bộ hộp quà tặng hấp dẫn mùa trung thu năm nay.

Bộ sưu tập bánh trung thu Tea Trio gồm 6 chiếc bánh với hai hương vị: bánh trung thu đại hồng bào ô long mang đến hương vị đậm đà, thơm ngon, trong khi bánh trung thu trà nhài mang đến dư vị ấm áp, thơm ngon.

Mỗi hộp bánh trung thu đại hồng bào ô long 6 chiếc giá 418 đô la Hồng Kông (tương đương hơn 1,4 triệu đồng).

#bánh trung thu đắt đỏ #bánh trung thu Wagyu #bánh trung thu trứng cá muối #bánh trung thu sang trọng #bánh trung thu giới hạn 2025 #bánh trung thu hương vị độc đáo

Bài liên quan

Kinh doanh

Bánh trung thu đặc biệt "cờ đỏ sao vàng" hút khách

Bánh tạo hình độc đáo với cờ đỏ sao vàng, bản đồ chữ S trở thành mặt hàng hút khách trong mùa trung thu năm nay.

banh-trung-thu1.jpg
Hòa cùng không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, các tiệm bánh ra mắt nhiều mẫu bánh trung thu mang hình cờ đỏ sao vàng, thu hút đông đảo khách hàng. Ảnh: FB Sana - The Gift From Nature
banh-trung-thu2.jpg
Ngoài hình cờ đỏ sao vàng còn có bánh trung thu hình bản đồ chữ S, thấm đẫm tinh thần yêu nước. Ảnh: FB Sana - The Gift From Nature
Xem chi tiết

Kinh doanh

Cẩn trọng nguồn gốc bánh Trung thu 2025 “ra lò” sớm

Các thương hiệu đẩy mạnh bán hàng sớm với mức giá cao, nhưng chuyên gia cảnh báo người tiêu dùng cần chú ý nguồn gốc.

Không chỉ có các dòng cao cấp, bánh Trung thu nhà làm, bánh lạnh, mẫu mới... cũng nhanh chóng phủ sóng các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội.

Ảnh: Bánh Trung thu 2025 “ra lò” sớm 3 tháng. Ảnh minh họa

Ảnh: Bánh Trung thu 2025 “ra lò” sớm 3 tháng. Ảnh minh họa

Xem chi tiết

Bánh Trung thu bất ngờ giảm giá đột ngột, vẫn ế hàng

Từ trước thời điểm Rằm tháng Tám âm lịch đến nay, bánh Trung thu bán lẻ trên thị trường bất ngờ giảm giá đột ngột, mức giảm từ 5% đến 50% trên từng sản phẩm.

Ghi nhận của phóng viên trong những ngày qua, trước và sau Rằm tháng Tám âm lịch đến nay, bánh Trung thu bày bán từ cửa hàng tạp hóa đến siêu thị đều đồng loạt giảm giá.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới