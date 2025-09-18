Những chiếc bánh trung thu đắt đỏ nhất thế giới

Ngoài những chiếc bánh truyền thống quen thuộc, thế giới còn chứng kiến sự ra đời của những mẫu bánh trung thu xa xỉ, được chế tác như một tác phẩm nghệ thuật.

Bánh trung thu 24 triệu đồng

Ảnh: Malaysia Book of Records

Chiếc bánh trung thu đắt kỷ lục phải kể đến Zhen Yue, mẫu bánh trung thu đến từ thương hiệu Leong Yin Pastry của Malaysia.

Chiếc bánh Zhen Yue nặng 1,2 kg, dài 17,5 cm và dày 4 cm, giá 926 USD (khoảng 24 triệu đồng). Bánh trung thu được làm từ 16 nguyên liệu cao cấp như nhân sâm, tổ yến, đông trùng hạ thảo và vàng 24K.

Bánh trung thu dát vàng hơn 17 triệu đồng

Ảnh: Instagram

Cửa hàng Golden Moments của Singapore từng gây sốt thị trường năm 2020 với hộp bánh trung thu trị giá 655 USD (hơn 17 triệu đồng). Những chiếc bánh được phủ 5 lớp lá vàng 24K và thỏi vàng nguyên chất 99.9 24K do SK Jewellery thiết kế.

Bộ bánh trung thu lạnh kết hợp giữa sầu riêng Mao Shan Wang hảo hạng và nấm truffle cao cấp, phủ vàng lá 24K. Bánh được đóng gói trong hộp quà sang trọng, là món quà được giới thượng lưu Singapore ưa chuộng.

Bánh trung thu trứng cá muối hơn 6 triệu đồng

Câu lạc bộ Royal Caviar của Hồng Kông từng giới thiệu chiếc bánh trung thu trứng cá muối đầu tiên vào năm 2020. Những chiếc bánh trung thu vỏ tuyết được làm từ 10 gram trứng cá muối Royal Cristal, nấm truffle đen mùa đông Úc và khoai tây truffle.

Ảnh: Royal Caviar Club

Những miếng bánh ngọt, mặn và giòn này được bán trong hộp bốn chiếc với giá 230 USD (hơn 6 triệu đồng).

Royal Caviar cũng đã cho ra mắt một chiếc bánh trung thu trứng cá muối khác vào năm 2023 với bốn hương vị đặc trưng, ​​thông qua sự hợp tác với Bậc thầy Bánh ngọt Gael Majchrzak: sô cô la đen Pháp với nấm truffle đen, bánh phô mai Hokkaido, dâu tây Ý và vani Madagascar.