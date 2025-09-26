Hà Nội

5 sân bay đắt đỏ nhất thế giới từng được xây dựng

Kinh doanh

Xét về các sân bay đã được xây dựng, đây là 5 sân bay có chi phí xây dựng đắt đỏ nhất thế giới.

Hoàng Minh (theo Dailypassport)
Theo Kỷ lục Thế giới Guinness, sân bay đắt đỏ nhất thế giới là sân bay Quốc tế Hồng Kông, nằm trên đảo Chek Lap Kok. Ảnh: Getty Images Plus
Việc xây dựng siêu dự án này bắt đầu vào năm 1991 và khánh thành vào tháng 7/1998. Chi phí xây dựng sân bay Quốc tế Hồng Kông ngốn 20 tỷ USD. Ảnh: CNN
Một phần ngân sách được dùng để cải tạo đất nơi xây dựng sân bay. Trước đó, hòn đảo này chủ yếu là các làng chài và nông trại nhỏ và không phù hợp cho một dự án lớn như vậy. Ảnh: Blacklane
Sân bay quốc tế Đại Hưng Bắc Kinh (Trung Quốc) có chi phí xây dựng 17 tỷ USD. Nếu tính các tuyến giao thông mới được xây dựng cùng với sân bay, tổng chi phí lên đến khoảng 63 tỷ USD. Ảnh: Getty Images
Bắt đầu xây dựng vào năm 2014, sân bay Đại Hưng Bắc Kinh mở cửa cho công chúng vào tháng 9/2019. Ảnh: Schindler Group
Yếu tố độc đáo nhất và cũng tốn kém nhất của sân bay Đại Hưng là thiết kế nhà ga với 6 cánh tay vươn ra từ một tòa nhà trung tâm, tượng trưng cho hình dáng một con phượng hoàng đang dang rộng đôi cánh. Ảnh: Airport Technology
Chi phí xây dựng sân bay quốc tế Kansai (Osaka, Nhật Bản) khoảng 14,4 tỷ USD. Một trong những thách thức lớn nhất của việc xây dựng sân bay Quốc tế Kansai xây dựng trên một hòn đảo nhân tạo mới thay vì trên đất liền. Ảnh: Getty
Để đến được công trường, các đội đã xây dựng một cây cầu dài 1,86 dặm nối sân bay với đất liền, một dự án khá tốn kém. Một phần đáng kể kinh phí cũng được dành cho nhà ga chính. Ảnh: Getty
Do nhiều thập kỷ quản lý yếu kém và trì hoãn, chi phí xây dựng sân bay Berlin Brandenburg (Berlin, Đức) vào 6,6 tỷ USD, đắt hơn khoảng 3 lần so với dự kiến. Ảnh: Getty
Kế hoạch xây sân bay bắt đầu vào năm 1992. Tuy nhiên, việc xây dựng chỉ bắt đầu vào năm 2006, và mãi đến năm 2020, sân bay mới chính thức đi vào hoạt động, chậm 10 năm so với kế hoạch. Chi phí xây dựng tăng vọt do một loạt sai sót trong thiết kế và các tính năng lỗi. Ảnh: CNN
Sân bay quốc tế Denver (Denver, Colorado), khánh thành vào năm 1995 sau nhiều năm trì hoãn, góp phần đẩy mức chi phí xây dựng lên 4,8 tỷ USD, vượt ngân sách khoảng 2 tỷ USD. Ảnh: Getty
Chi phí tăng do tính phức tạp tổng thể của dự án, bao gồm 6 đường hầm ngầm và nhà ga Jeppesen, với mái vòm tinh xảo gợi nhớ đến những đỉnh núi phủ tuyết của dãy Rockies. Ảnh: Blacklane
