Tận thấy loại dưa hấu giá đắt đỏ 160 triệu đồng/quả

Kinh doanh

Dưa hấu Densuke được săn đón không chỉ vì vẻ ngoài đen bóng lạ mắt mà còn vì hương vị ngọt đậm,  thịt màu đỏ tươi và ít hạt. 

Hoàng Minh (theo Foodrepublic)
Trong số những loại trái cây đắt đỏ trên thế giới, dưa hấu đen Densuke nổi lên như một biểu tượng của sự sang trọng và tinh tế. Ảnh: Food Republic
Loại dưa này chỉ có thể tìm thấy ở thị trấn Toma, một vùng đất nhỏ bé thuộc quận Kamikawa, Hokkaido, Nhật Bản. Nhờ điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng đặc biệt, chỉ riêng vùng đất này mới tạo ra dưa hấu Densuke với chất lượng tuyệt hảo. Ảnh: Food Republic
Densuke được mệnh danh là "vua" của các loại dưa, và giá trị của nó luôn ở mức cao ngất ngưởng, có thể lên tới hàng nghìn USD. Ảnh: Luxfanzine
Quả dưa hấu Densuke đắt nhất trong lịch sử đã được bán vào năm 2019 với mức giá kỷ lục 750.000 Yên Nhật (tương đương 6.000 USD, hay khoảng 160 triệu đồng). Ảnh: Food Republic
Nguyên nhân chính khiến dưa hấu đen đắt như vậy là sản lượng vô cùng hạn chế. Mỗi vụ thu hoạch chỉ cho ra đời vài chục quả, và cả năm cũng chỉ thu hoạch được khoảng 10.000 trái. Ảnh: Food Republic
Tên Densuke đã được đăng ký nhãn hiệu vào năm 1989 và chỉ những quả dưa hấu được trồng trong khu vực vượt qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt mới được chứng nhận là chính hãng. Ảnh: Getty
Hơn nữa, thời gian, công sức và tâm huyết mà người nông dân dành cho việc trồng và chăm sóc mới là điều thực sự mang lại giá trị cao cho loại dưa này. Ảnh: Getty
Dưa hấu Densuke có kích thước lớn hơn nhiều so với các loại dưa hấu thông thường, trọng lượng trung bình khoảng 4 kg, thậm chí gần 8 kg. Ảnh: Etsy
Điểm đặc biệt nhất của dưa hấu Densuke là lớp vỏ ngoài màu đen bóng huyền bí, cùng phần thịt quả giòn tan, ngọt đậm đà, và ít hạt. Ảnh: Mashed
Những người may mắn đã từng được thưởng thức loại trái cây này đều nhận xét rằng, nó có vị giống như dưa hấu, nhưng ngon hơn gấp bội phần. Ảnh: Mashed
