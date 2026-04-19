Iran nói về khả năng tổ chức vòng đàm phán mới với Mỹ

Một quan chức cấp cao của Iran cho biết, Iran chưa sẵn sàng tổ chức vòng đàm phán trực tiếp mới với các quan chức Mỹ.

An An (Theo AP)

Trong cuộc phỏng vấn với hãng AP bên lề một diễn đàn ngoại giao ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày 18/4, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh cho biết Iran chưa sẵn sàng tổ chức vòng đàm phán trực tiếp mới với các quan chức Mỹ, viện dẫn việc Washington từ chối từ bỏ các yêu cầu “quá đáng” về các vấn đề then chốt.

Thứ trưởng Saeed Khatibzadeh cũng khẳng định Iran sẽ không giao nộp uranium đã được làm giàu cho Mỹ, bác bỏ những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Tôi có thể khẳng định với các vị rằng sẽ không có bất kỳ vật liệu được làm giàu nào được vận chuyển đến Mỹ. Việc đó là không thể chấp nhận được. Tôi có thể đảm bảo rằng mặc dù chúng tôi sẵn sàng giải quyết bất kỳ mối lo ngại nào, nhưng chúng tôi sẽ không chấp nhận những điều không thể thực hiện được”, ông Khatibzadeh nói.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh. Ảnh: Bộ Ngoại giao Iran.

Trước đó, vào ngày 17/4, Tổng thống Trump nói rằng Mỹ sẽ tiến vào Iran và thu hồi toàn bộ "bụi hạt nhân" (uranium làm giàu), ám chỉ đến khoảng 440 kg uranium được cho là đã được Iran chôn giấu dưới các địa điểm hạt nhân bị hư hại nặng nề do các cuộc tấn công quân sự của Mỹ vào tháng 6/2025.

Ông Khatibzadeh cho biết hai bên đã có nhiều cuộc trao đổi thông điệp nhưng Mỹ kiên quyết giữ vững những yêu cầu mà Iran cho là "quá đáng".

“Chúng tôi vẫn chưa thể tiến tới một cuộc gặp thực sự vì vẫn còn những vấn đề mà phía Mỹ chưa từ bỏ lập trường cực đoan của họ”, Thứ trưởng Khatibzadeh nhấn mạnh, nói thêm rằng đang tìm cách hoàn tất một “thỏa thuận khung” trước khi tiến tới một cuộc gặp trực tiếp.

Quan chức Iran không tiết lộ chi tiết cụ thể về các cuộc đàm phán với Mỹ hoặc cho biết những vấn đề nào vẫn chưa được giải quyết, nhưng kêu gọi Washington giải quyết những mối lo ngại của Iran, bao gồm cả các lệnh trừng phạt áp đặt lên Iran.

“Các bên khác cũng nên hiểu và giải quyết những mối quan ngại chính của chúng tôi, đó là các lệnh trừng phạt đơn phương bất hợp pháp mà Mỹ áp đặt lên người dân Iran”, ông Khatibzadeh cho hay.

Quân sự - Thế giới

Phó Tổng thống Vance nói cuộc đàm phán Mỹ - Iran đã đạt tiến triển

Phó Tổng thống JD Vance nói rằng cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vừa qua tại Islamabad (Pakistan) “đã đạt được một số tiến triển”.

Theo AP, trong một cuộc phỏng vấn, Phó Tổng thống JD Vance nói rằng Mỹ và Iran đã đạt được một số tiến triển trong các cuộc đàm phán ở Islamabad về yêu cầu của Mỹ trong việc loại bỏ vật liệu hạt nhân khỏi Iran cũng như một cơ chế để đảm bảo uranium không thể được làm giàu trong tương lai.

Ông Vance cũng cho biết các nhà đàm phán của Mỹ đã nói rõ rằng Tổng thống Trump “sẽ rất vui nếu Iran được đối xử như một quốc gia bình thường, nếu nước này có một nền kinh tế bình thường”, nhưng ông không đi sâu vào chi tiết về ý nghĩa của điều đó.

Quân sự - Thế giới

Chuyên gia nhận định nguyên nhân đàm phán Mỹ - Iran thất bại

Chuyên gia Murad Sadygzade cho rằng, phái đoàn Mỹ và Iran đến Pakistan không để tìm kiếm sự thỏa hiệp, mà để vạch ra giới hạn của họ.

Cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran tại Pakistan kết thúc vào rạng sáng 12/4 mà không đạt được thỏa thuận nào, làm dấy lên câu hỏi rằng điều gì sẽ xảy ra khi thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần hiện tại hết hạn vào ngày 22/4?

Mỹ - Iran đổ lỗi cho nhau

Quân sự - Thế giới

Toàn cảnh cuộc đàm phán lịch sử Mỹ - Iran tại Pakistan

Theo Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã kết thúc vào sáng sớm 12/4 mà không đạt được thỏa thuận hòa bình.

AP đưa tin, phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu và phái đoàn Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Qalibaf làm trưởng đoàn đã thảo luận với Pakistan về cách thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran vốn đang bị đe dọa bởi những bất đồng sâu sắc và các cuộc tấn công liên tục của Israel nhằm vào lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Lebanon.

Mỹ nói không đạt thỏa thuận hòa bình với Iran sau đàm phán

