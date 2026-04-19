Iran nói về khả năng tổ chức vòng đàm phán mới với Mỹ

Một quan chức cấp cao của Iran cho biết, Iran chưa sẵn sàng tổ chức vòng đàm phán trực tiếp mới với các quan chức Mỹ.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng AP bên lề một diễn đàn ngoại giao ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày 18/4, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh cho biết Iran chưa sẵn sàng tổ chức vòng đàm phán trực tiếp mới với các quan chức Mỹ, viện dẫn việc Washington từ chối từ bỏ các yêu cầu “quá đáng” về các vấn đề then chốt.

Thứ trưởng Saeed Khatibzadeh cũng khẳng định Iran sẽ không giao nộp uranium đã được làm giàu cho Mỹ, bác bỏ những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Tôi có thể khẳng định với các vị rằng sẽ không có bất kỳ vật liệu được làm giàu nào được vận chuyển đến Mỹ. Việc đó là không thể chấp nhận được. Tôi có thể đảm bảo rằng mặc dù chúng tôi sẵn sàng giải quyết bất kỳ mối lo ngại nào, nhưng chúng tôi sẽ không chấp nhận những điều không thể thực hiện được”, ông Khatibzadeh nói.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh. Ảnh: Bộ Ngoại giao Iran.

Trước đó, vào ngày 17/4, Tổng thống Trump nói rằng Mỹ sẽ tiến vào Iran và thu hồi toàn bộ "bụi hạt nhân" (uranium làm giàu), ám chỉ đến khoảng 440 kg uranium được cho là đã được Iran chôn giấu dưới các địa điểm hạt nhân bị hư hại nặng nề do các cuộc tấn công quân sự của Mỹ vào tháng 6/2025.

Ông Khatibzadeh cho biết hai bên đã có nhiều cuộc trao đổi thông điệp nhưng Mỹ kiên quyết giữ vững những yêu cầu mà Iran cho là "quá đáng".

“Chúng tôi vẫn chưa thể tiến tới một cuộc gặp thực sự vì vẫn còn những vấn đề mà phía Mỹ chưa từ bỏ lập trường cực đoan của họ”, Thứ trưởng Khatibzadeh nhấn mạnh, nói thêm rằng đang tìm cách hoàn tất một “thỏa thuận khung” trước khi tiến tới một cuộc gặp trực tiếp.

Quan chức Iran không tiết lộ chi tiết cụ thể về các cuộc đàm phán với Mỹ hoặc cho biết những vấn đề nào vẫn chưa được giải quyết, nhưng kêu gọi Washington giải quyết những mối lo ngại của Iran, bao gồm cả các lệnh trừng phạt áp đặt lên Iran.

“Các bên khác cũng nên hiểu và giải quyết những mối quan ngại chính của chúng tôi, đó là các lệnh trừng phạt đơn phương bất hợp pháp mà Mỹ áp đặt lên người dân Iran”, ông Khatibzadeh cho hay.

