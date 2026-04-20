Mỹ bắt tàu treo cờ Iran gần eo biển Hormuz, Tehran dọa đáp trả

Mỹ đã bắt giữ một tàu chở hàng treo cờ Iran gần eo biển Hormuz, sau khi con tàu này cố gắng vượt qua lệnh phong tỏa các cảng của Iran do Washington áp đặt.

Mỹ tấn công và bắt giữ một tàu chở hàng treo cờ Iran mà nước này cho là đã cố gắng né tránh lệnh phong tỏa hải quân gần eo biển Hormuz hôm 19/4. Bộ Chỉ huy quân sự liên hợp Iran tuyên bố sẽ đáp trả, làm dấy lên lo ngại căng thẳng ngày càng leo thang trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh giữa hai bên sắp hết hạn, theo AP.

Khủng hoảng năng lượng nguy cơ trầm trọng thêm

Trên mạng xã hội, Tổng thống Donald Trump cho biết một tàu khu trục tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ ở Vịnh Oman đã yêu cầu tàu treo cờ Iran, Touska, dừng lại và sau đó chặn đứng họ. Thủy quân lục chiến Mỹ kiểm soát con tàu bị Mỹ trừng phạt này và đang “kiểm tra hàng hóa trên tàu!”.

Hiện chưa rõ có ai bị thương hay không. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm của Mỹ, tàu khu trục đã phát đi “nhiều cảnh báo trong suốt 6 giờ”.

Một tàu chở dầu tại khu vực eo biển Hormuz ngoài khơi đảo Qeshm, Iran, ngày 18/4/2026. Ảnh: AP/Asghar Besharati.

Đây là vụ chặn bắt đầu tiên kể từ khi Mỹ áp đặt phong tỏa các cảng của Iran vào tuần trước. Bộ Chỉ huy quân sự liên hợp Iran gọi đây là hành động "cướp biển" và vi phạm lệnh ngừng bắn, đồng thời đe dọa sẽ đáp trả, theo truyền hình nhà nước Iran.

Trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tại eo biển ngày càng leo thang và lệnh ngừng bắn sẽ hết hạn vào ngày 22/4, hiện chưa rõ tuyên bố trước đó của Tổng thống Trump về các cuộc đàm phán mới với Iran sẽ đi đến đâu. Ông Trump từng nói các nhà đàm phán Mỹ sẽ đến Pakistan vào ngày 20/4 để tham gia vòng đàm phán mới với Iran.

Sự bất ổn này khiến giá dầu tăng trở lại. Một trong những cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ đang có nguy cơ trầm trọng thêm.

Vòng đàm phán Mỹ - Iran mới sẽ không diễn ra?

Không có bình luận nào từ các quan chức Iran trực tiếp đề cập đến tuyên bố về đàm phán của ông Trump. Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Iran dẫn các nguồn tin giấu tên đã phát đi các bản tin ngắn cho rằng cuộc đàm phán sẽ không diễn ra.

Chỉ vài phút sau khi thông tin về vụ bắt giữ tàu được công bố, truyền thông nhà nước Iran đưa tin về cuộc điện đàm giữa Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif vào đầu ngày 20/4. Bản tin dẫn lời ông Pezeshkian nói rằng các hành động của Mỹ, bao gồm bắt nạt và hành xử vô lý, đã làm dấy lên nghi ngờ rằng Mỹ sẽ lặp lại các mô hình trước đây.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: DPA.

Những nỗ lực đàm phán trước đó - vào tháng 6/2025 và đầu năm nay - đều bị gián đoạn bởi các cuộc tấn công của Israel và Mỹ.

Trong một cuộc điện đàm khác, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói với người đồng cấp Pakistan, Ishaq Dar, rằng các hành động, phát ngôn và mâu thuẫn gần đây của Mỹ là dấu hiệu của “ý đồ xấu và thiếu nghiêm túc trong ngoại giao”, theo truyền hình nhà nước Iran.

Pakistan chưa xác nhận vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran nhưng an ninh bắt đầu được siết chặt tại Islamabad.

Rạng sáng 20/4, Iran cảnh báo có thể tiếp tục gây áp lực kinh tế toàn cầu và các tàu vẫn chưa thể qua lại eo biển, với hàng trăm tàu chờ ở mỗi đầu để được phép đi qua.

"An ninh của eo biển không phải là miễn phí và lựa chọn đã rõ ràng: Hoặc thị trường dầu mỏ tự do cho tất cả, hoặc mọi người sẽ phải chịu chi phí đáng kể”, ông Mohammad Reza Aref, Phó Tổng thống thứ nhất của Iran, viết trên mạng xã hội, kêu gọi chấm dứt lâu dài áp lực quân sự và kinh tế lên Tehran.

Cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran, hiện bước sang tuần thứ 8, đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 3.000 người ở Iran, hơn 2.290 người ở Lebanon, 23 người ở Israel và hơn 10 người ở các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh. Về phía Mỹ, 13 binh sĩ thiệt mạng trong cuộc xung đột.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Pakistan đề xuất vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Iran