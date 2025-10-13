Diễn viên Lê Hiền xác nhận ly hôn Ngô Thành Tá ‘Mưa đỏ’

Mới đây, diễn viên Lê Hiền gây bất ngờ khi cho biết rằng mối quan hệ tình cảm giữa cô và Ngô Thành Tá đã tan vỡ.

Trên trang cá nhân, diễn viên Lê Hiền vừa xác nhận ly hôn Ngô Thành Tá. Cô viết: “Sau khoảng thời gian suy nghĩ kỹ lưỡng, giải quyết tất cả những vấn đề còn vướng mắc, cũng như đã có sự trao đổi và thưa chuyện với cả hai bên gia đình, Hiền và Thành Tá đã đi đến quyết định chính thức dừng lại mọi mối quan hệ”.

Lê Hiền cho biết, cô sẽ giữ lại trong lòng những ký ức đẹp đẽ từng có, trân trọng những lời chúc phúc mà mọi người đã gửi gắm. “Quá khứ đẹp sẽ luôn ở đó như một phần ký ức, còn những điều không vui, Hiền xin phép được giữ lại cho riêng mình để mọi thứ có thể kết thúc một cách bình yên nhất cho hai mẹ con”, nữ diễn viên bày tỏ.

Hiện tại Lê Hiền hy vọng bản thân sẽ sớm giải phóng khỏi những cảm xúc tiêu cực còn tồn tại, để có thể trở nên vững vàng và mạnh mẽ hơn trên hành trình nuôi dạy con gái.

Lê Hiền - Ngô Thành Tá. Ảnh: Znews.

Chia sẻ của Lê Hiền. Ảnh: FB Lê Hiền.

Dưới bài đăng của Lê Hiền, Hồ Bích Trâm và Thúy Diễm để lại bình luận động viên. "Mạnh mẽ lên chị tôi. Thương và ôm chị", Hồ Bích Trâm viết. Thúy Diễm bày tỏ: "Mạnh mẽ, may mắn và bình an trên hành trình mới nha Hiền”.

Theo Znews, Lê Hiền và Ngô Thành Tá tổ chức đám cưới vào tháng 6/2023. Trước chia sẻ của Lê Hiền, Thành Tá chưa lên tiếng.

Theo Người Lao Động, Thành Tá có hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật. Anh từng đóng Thám tử tình yêu, Mẹ trùm, Dừng bước giang hồ, Bí mật hai thế giới, Vũ điệu giữa bầy sói, Chìa khóa trăm tỷ. Trong phim Mưa đỏ ra rạp vào tháng 8/2025, Thành Tá vào vai phản diện.